Điền Hi Vi đã có đối thủ: Mặt xinh body bốc, bước đi toả khí chất ngút ngàn

Không phải những thiết kế cầu kỳ hay đính kết lộng lẫy, đôi khi chỉ một chiếc váy đỏ ôm sát cùng mái tóc đen dài suôn mượt cũng đủ tạo nên "khoảnh khắc phong thần" của mỹ nhân Cbiz. Và thời điểm hiện tại, nếu nhắc tới hai gương mặt diện váy đỏ đẹp và viral bậc nhất màn ảnh Trung Quốc, nhiều khán giả chắc chắn sẽ gọi tên Điền Hi Vi và Hứa Hàm Chi.

Điền Hi Vi và Hướng Hàm Chi đều cực quyến rũ khi diện váy đỏ. (Nguồn: thuy_tien_tran02_)

Cả hai đều sở hữu điểm chung gây thương nhớ với nước da trắng bật tông, gương mặt sắc nét cùng vóc dáng thanh mảnh nhưng cực kỳ quyến rũ. Khi kết hợp với gam đỏ rực rỡ - màu sắc vốn nổi tiếng khó mặc thì visual của họ lại càng bùng nổ hơn bao giờ hết.

Với Điền Hi Vi, nữ diễn viên từ lâu đã được mệnh danh là "búp bê cổ trang" thế hệ mới nhờ gương mặt ngọt ngào, đôi mắt to cùng khí chất vừa mong manh vừa sang chảnh. Không chỉ tỏa sáng trong tạo hình cổ trang, mỹ nhân sinh năm 1997 còn nhiều lần khiến mạng xã hội dậy sóng khi xuất hiện trong các thiết kế váy bodycon quyến rũ, tôn trọn vóc dáng gợi cảm đối lập hoàn toàn với vẻ đẹp ngây thơ.

Mẫu váy đỏ cúp ngực ôm sát giúp Điền Hi Vi khoe trọn bờ vai thanh mảnh cùng vóc dáng quyến rũ đầy mê hoặc. (Nguồn: Weibo)

Chiếc váy đỏ cúp ngực ôm sát là một trong những tạo hình gây bão mạng của Điền Hi Vi. Thiết kế váy tối giản nhưng lại phô diễn trọn vẹn bờ vai mảnh, xương quai xanh đẹp cùng vòng eo thon gọn của nữ diễn viên. Điền Hi Vi gần như không cần phụ kiện cầu kỳ, chỉ với mái tóc đen dài buông tự nhiên cùng son đỏ trầm đã đủ tạo nên tổng thể vừa sắc sảo vừa đầy mê hoặc.

Điểm đặc biệt ở Điền Hi Vi là thần thái rất "điện ảnh". Cô không mang vẻ sexy quá gắt mà thiên về kiểu quyến rũ lạnh lùng, sang trọng. Chính điều đó khiến mỗi lần diện váy đỏ, nữ diễn viên lại gợi cảm theo cách rất tinh tế, càng nhìn càng cuốn.

Nữ diễn viên sinh năm 1997 cũng có màn walk cực cuốn khi diện váy đỏ và nhận về cơn mưa lời khen. (Nguồn: Weibo)

Trong khi đó, Hứa Hàm Chi lại đại diện cho thế hệ tiểu hoa 00 đang lên của màn ảnh Hoa ngữ. Dù tuổi đời còn trẻ nhưng cô đã nhanh chóng gây chú ý nhờ visual nổi bật, diễn xuất tự nhiên cùng body cực phẩm.

Thời gian gần đây, Hứa Hàm Chi liên tục viral với loạt ảnh hậu trường phim Tình Yêu Từ Từ. Chỉ một chiếc váy đỏ hai dây dáng ôm đơn giản, mỹ nhân sinh năm 2002 đã khiến cộng đồng mạng "đứng ngồi không yên". Tỷ lệ cơ thể cân đối, đường cong mềm mại cùng thần thái tự tin giúp cô toát lên sức hút rất riêng.

Những chiếc váy đỏ được Hứa Hàm Chi diện khi đóng phi. (Nguồn: Weibo)

Khác với vẻ đẹp kiêu sa của Điền Hi Vi, Hứa Hàm Chi lại mang đến cảm giác trẻ trung và đầy năng lượng. Cô sở hữu nét đẹp ngọt ngào nhưng vẫn có độ sắc cần thiết, đặc biệt là khi kết hợp váy đỏ với mái tóc đen thẳng - combo đang được netizen Trung Quốc gọi vui là "công thức visual bất bại".

Mỹ nhân sinh năm 2002 sở hữu nhan sắc cực kỳ xinh đẹp, cùng với đó là body vô cùng gợi cảm. (Nguồn: Weibo)

Không khó để nhận ra váy đỏ đang trở thành "vũ khí hình ảnh" của nhiều mỹ nhân Cbiz. Tuy nhiên, để mặc đẹp gam màu này không hề đơn giản bởi nó dễ tạo cảm giác sến hoặc quá phô trương nếu thần thái không đủ mạnh. Điền Hi Vi và Hứa Hàm Chi lại là hai trường hợp hiếm hoi có thể biến sắc đỏ trở thành dấu ấn riêng của mình.