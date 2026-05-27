Diện đồ bơi hai mảnh "quẩy" sân pick, cú va chạm thị giác cực mạnh khiến netizen khẩu chiến nảy lửa!

Một video ghi lại cảnh hai cô gái trẻ diện những bộ đồ bơi táo bạo, thoải mái cầm vợt chơi pickleball tại một sân tập đang là tâm điểm “hứng gạch đá” lẫn tranh luận nảy lửa của cư dân mạng. Trận chiến nổ ra với hai luồng quan điểm đối lập chan chát: Một bên kịch liệt chỉ trích lối ăn mặc lố lăng, lệch chuẩn đạo đức; bên còn lại thì bênh vực cho rằng nên hiểu bối cảnh cụ thể của hai pick thủ.

Thị phi sân pick vẫn luôn là một chủ đề nhạy cảm, dễ dàng châm ngòi cho những cuộc khẩu chiến trên không gian mạng. Mới đây, một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc hai cô gái thả dáng, chơi bộ môn thể thao thời thượng trong trang phục áo tắm ôm sát đã trở thành nội dung "hot hit" nhất, thu hút hàng triệu lượt xem và hàng ngàn bình luận tranh cãi dữ dội.

Sự việc không chỉ dừng lại ở câu chuyện khoe sắc vóc của các cô gái, mà nó đã nâng tầm thành một cuộc tranh luận sâu sắc về văn hóa trang phục, quy chuẩn ứng xử nơi công cộng.

Trang phục đi biển bước lên sân banh

Theo nội dung đoạn video đang lan truyền với tốc độ chóng mặt, bối cảnh diễn ra tại một sân chơi pickleball. Nhân vật chính là hai cô gái thay vì khoác lên mình những bộ đồ thể thao chuyên dụng như áo thun, chân váy xếp ly hay quần shorts khỏe khoắn, nữ chính lại quyết định diện những bộ đồ bơi hai mảnh vô cùng sexy để di chuyển và thực hiện các động tác đánh banh, đỡ bóng.

Chính sự tương phản có phần ngột ngạt giữa một bộ môn thể thao đòi hỏi vận động mạnh và bộ trang phục áo tắm vốn chỉ dành cho không gian dưới nước đã tạo nên một cú va chạm thị giác cực mạnh. Đoạn clip nhanh chóng được đẩy lên top xu hướng của các nền tảng mạng xã hội, mở màn cho một cuộc chiến bình luận kéo dài.

Phe chỉ trích kịch liệt: "Lố lăng, phản cảm và sự suy đồi của văn hóa trang phục"

Ngay dưới bài đăng, luồng ý kiến chiếm số lượng áp đảo đến từ những khán giả khó tính. Họ bày tỏ sự phẫn nộ, ngán ngẩm trước cách ăn mặc của hai cô gái và cho rằng đây là một hành vi cố tình "làm màu", chiêu trò câu view rẻ tiền.

Các lý luận được phe chỉ trích đưa ra bao gồm, 2 cô nàng mặc đồ bơi thiếu vải để chạy nhảy, cúi người đánh banh bị đánh giá là làm mất đi nét đẹp khỏe khoắn, thanh lịch nguyên bản của trò chơi. Sân tập là không gian công cộng nơi có sự xuất hiện của nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, bao gồm cả người già và trẻ nhỏ. Nhiều ý kiến cho rằng lối ăn mặc quá phóng khoáng này sẽ gây ra sự đỏ mặt, khó chịu cho những người xung quanh và tạo nên những hình ảnh không lành mạnh cho trẻ.

Phe bênh vực: “Đi bơi xong lên chơi là chuyện bình thường!"

Ngược lại với làn sóng chỉ trích gay gắt, một bộ phận không nhỏ cư dân mạng, những người có tư duy cởi mở, hiện đại lại lên tiếng bảo vệ hai cô gái. Họ cho rằng, đây là sân thể thao thuộc tiện ích nội khu của một resort nghỉ dưỡng, không phải là sân thi đấu chuyên nghiệp hay sân công cộng ở công viên thành phố.

Tại các resort, du khách trả tiền để tận hưởng sự riêng tư và tự do tối đa. Việc các "pick thủ" vừa đi tắm biển hoặc bơi xong, cơ thể còn ướt và tiện tay cầm vợt vào làm vài séc banh giao lưu với bạn bè là một trải nghiệm hoàn toàn ngẫu hứng, mang tính giải trí thuần túy, không đáng bị nâng quan điểm đạo đức.

Nhìn một cách khách quan, cả hai phe chỉ trích và bênh vực đều có những lý lẽ thuyết phục dựa trên lăng kính và thế giới quan của riêng mình.

Cuộc chiến ngôn từ xung quanh câu chuyện hai cô gái diện đồ bơi chơi thể thao dạo gần đây vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nhưng nó đã mở ra một góc nhìn đa chiều về cách ứng xử trong thời đại mới. Tuổi trẻ có quyền phá cách, thử nghiệm và lãng mạn hóa cuộc đời theo những cách táo bạo nhất, song sự bứt phá ấy sẽ trở nên trọn vẹn và đẹp đẽ hơn nếu nó được đặt trong một sự dung hòa khéo léo với văn hóa đại chúng xung quanh.