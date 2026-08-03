Diễn đàn Chính phủ số Visa 2026 bàn giải pháp thúc đẩy số hóa dịch vụ công tại Việt Nam

Diễn đàn Chính phủ số Visa 2026 quy tụ các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia và doanh nghiệp, cùng thảo luận giải pháp thúc đẩy số hóa dịch vụ công tại Việt Nam.

Ngày 3/8, Visa tổ chức Diễn đàn Chính phủ số Visa 2026 với chủ đề "Kiến tạo Chính phủ số", quy tụ đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ cùng các chuyên gia nhằm chia sẻ giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong khu vực công.

Sự kiện có sự tham dự của đại diện Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các đơn vị vận hành giao thông công cộng cùng nhiều đối tác trong hệ sinh thái. Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung trao đổi về vai trò của hạ tầng số và thanh toán số an toàn trong nâng cao chất lượng dịch vụ công, đồng thời thúc đẩy sự phối hợp giữa khu vực công, ngành tài chính và doanh nghiệp công nghệ.

Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào.

Theo Visa, sau ba năm tổ chức, Diễn đàn Chính phủ số đã trở thành nơi kết nối các sáng kiến và giải pháp thực tiễn nhằm hỗ trợ quá trình hiện đại hóa khu vực công tại Việt Nam. Các phiên thảo luận năm nay tập trung vào bốn nội dung chính gồm phát triển dịch vụ công số lấy người dân làm trung tâm, hiện đại hóa chi tiêu công, số hóa hoạt động thu ngân sách và tăng cường năng lực phòng chống gian lận.

Một trong những thông điệp được nhấn mạnh tại sự kiện là chuyển đổi số không chỉ dừng ở việc số hóa quy trình, mà cần xây dựng hạ tầng số đồng bộ, có khả năng kết nối và tích hợp thanh toán để mang đến trải nghiệm thuận tiện cho người dân, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý và tính minh bạch trong hoạt động của Chính phủ.

Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, cho biết mục tiêu không chỉ là số hóa các giao dịch mà còn xây dựng các dịch vụ công an toàn, liền mạch và đáng tin cậy ngay từ giai đoạn thiết kế. Theo bà, sự hợp tác giữa các cơ quan quản lý và các đối tác trong hệ sinh thái sẽ góp phần nâng cao tính minh bạch, củng cố niềm tin của người dân và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế số.

Bên cạnh các giải pháp dành cho Việt Nam, diễn đàn cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm quốc tế về xây dựng hệ thống định danh số, ví công dân số, số hóa hoạt động mua sắm và chi tiêu công, mở rộng thanh toán điện tử đối với thuế, phí, lệ phí cũng như các dịch vụ giao thông công cộng.

Một chủ đề đáng chú ý khác là ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu trong phát hiện, ngăn chặn gian lận. Các chuyên gia cho rằng việc kết hợp AI với phân tích rủi ro theo thời gian thực sẽ giúp bảo vệ nguồn lực tài chính công, giảm thiểu rủi ro và vẫn đảm bảo trải nghiệm thuận tiện cho người dân khi sử dụng dịch vụ số.

Khép lại diễn đàn, các đại biểu thống nhất rằng việc mở rộng hợp tác giữa cơ quan quản lý, tổ chức tài chính và doanh nghiệp công nghệ sẽ là yếu tố then chốt để đưa các sáng kiến chuyển đổi số từ giai đoạn thí điểm sang triển khai trên quy mô lớn, góp phần xây dựng nền Chính phủ số hiệu quả và bền vững tại Việt Nam.