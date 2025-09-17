Diễn biến vụ con trai Phó tổng giám đốc đài truyền hình bị bắt

Cung Ích Đình được tại ngoại

Cảnh sát Đài Bắc tiến hành bắt giữ Cung Ích Đình, con trai của ông Cung Mỹ Phú, cựu Phó Tổng giám đốc Đài truyền hình Tam Lập, theo lệnh khám xét và điều tra sau đơn tố cáo từ nữ diễn viên Giang Tổ Bình.

Giới luật pháp phân tích, nếu cáo buộc của Giang Tổ Bình là đúng sự thật, Cung Ích Đình có thể nhận khung hình phạt cao nhất lên đến 10 năm tù giam.

Cung Ích Đình (ở giữa), bị cáo buộc chuốc thuốc và quay lén cảnh xâm hại tình dục nữ diễn viên Giang Tổ Bình, đã nộp tiền bảo lãnh 1 triệu Đài tệ và bị hạn chế xuất cảnh hoặc. Ảnh: UDN.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 7h sáng, lực lượng thuộc Đội phụ nữ và trẻ em đã đồng loạt kiểm tra nơi ở của Cung Ích Đình, thu giữ một số thiết bị cá nhân rồi đưa anh về trụ sở lấy lời khai. Đến chiều cùng ngày, hồ sơ được chuyển sang Viện kiểm sát Bắc Đài để thẩm vấn. Tối 15/9, công tố viên chính thức khởi tố hai tội danh liên quan đến xâm phạm tình dục, đồng thời áp dụng biện pháp bảo lãnh tại ngoại với số tiền 1 triệu Đài tệ (tương đương hơn 877 triệu đồng). Ngoài ra, Cung Ích Đình bị cấm xuất cảnh và buộc giao nộp điện thoại để giám định dữ liệu.

Nội dung tố cáo cho biết tối 16/8, sau khi dự một buổi tụ họp bạn bè, Giang Tổ Bình về nhà sớm do sức khỏe không ổn. Cung Ích Đình là bạn trai cũ của cô đã theo sát. Lợi dụng lúc Giang Tổ Bình nhờ lấy thuốc tim, Cung Ích Đình bị cáo buộc đã tráo thành thuốc an thần. Sau khi uống, nữ diễn viên nhanh chóng rơi vào trạng thái mê man. Trước khi bất tỉnh hoàn toàn, cô còn nghe thấp thoáng giọng một người nói: “Đừng đè lên, kẻo gãy xương”.

Giang Tổ Bình.

Khi tỉnh lại, Tổ Bình phát hiện dấu hiệu bị xâm hại và nghi ngờ toàn bộ sự việc đã bị quay lén. Cô yêu cầu xóa dữ liệu nhưng bị chế giễu và đe dọa rằng bản sao đã được lưu trữ, khiến tinh thần cô hoảng loạn. Ngày 11/9, cô chính thức nộp đơn trình báo tại Viện kiểm sát Sĩ Lâm, sau đó vụ việc được chuyển giao cho Bắc Đài xử lý.

Cùng với quyết định cho tại ngoại, cơ quan công tố cũng ban hành lệnh bảo vệ nạn nhân kéo dài hai năm, cấm Cung Ích Đình tiếp cận hoặc đe dọa nạn nhân.

Trước khi trình báo, Giang Tổ Bình từng nhiều lần đăng tải nội dung tố cáo bạn trai cũ trên mạng xã hội. Tuy nhiên sau đó, cô tuyên bố ngừng chia sẻ công khai để bảo vệ gia đình, giao toàn bộ cho luật sư xử lý. “Mẹ tôi vì việc này mà buồn phiền, điều đó là điều tôi không mong muốn. Tôi sẽ tin vào luật pháp và chờ phán quyết từ tòa", diễn viên chia sẻ.

Về phía gia đình ông Cung Mỹ Phú xác nhận đã tạm gác công việc để phối hợp làm rõ sự việc. “Nếu con tôi sai, nó phải chịu trách nhiệm. Nhưng tôi tin cuối cùng pháp luật sẽ chứng minh con tôi trong sạch", ông nói.

Trong khi đó, Cung Ích Đình thừa nhận từng có quan hệ tình cảm với Giang nhưng phủ nhận cáo buộc cưỡng bức, cho rằng cô không làm chủ được cảm xúc và bịa đặt chuyện vì không giữ được tình cảm.

Làn sóng MeToo được đẩy mạnh

Sau khi vụ việc nổ ra, dư luận không chỉ bàn về sự thật của vụ án mà còn xoáy vào Giang Tổ Bình. Một số ý kiến cho rằng do hai người từng yêu nhau, nên không thể gọi là cưỡng hiếp. Người khác chỉ trích cô vì không báo cảnh sát ngay mà lại đưa lên mạng xã hội.

Phát biểu của một số quan chức y tế gây tranh cãi khi khuyên nạn nhân không nên đưa ra dư luận mà cần theo con đường pháp lý. Nhiều ý kiến cho rằng đây là hành vi đổ lỗi cho nạn nhân và bao che cho kẻ phạm tội.

Nhiều nghệ sĩ lên tiếng ủng hộ Giang Tổ Bình.

Trước phản ứng dữ dội, Bộ Y tế phải đính chính, khẳng định tôn trọng quyền được lên tiếng của nạn nhân và sẽ tập trung điều tra nguồn gốc thuốc bị lạm dụng. Bộ trưởng Y tế Thạch Sùng Lương khẳng định sẽ truy xét đến cùng, xem xét cả những kẽ hở trong quản lý thuốc gây mê để tránh tái diễn.

Ban đầu, giới giải trí Đài Loan (Trung Quốc) giữ thái độ dè dặt. Một số nghệ sĩ cho rằng không ai dám đối đầu với cấp cao đài truyền hình. Về sau, MC kỳ cựu Ngô Tông Hiến và diễn viên Lý Nghiên Cẩn đã công khai ủng hộ Giang Tổ Bình, kêu gọi nhanh chóng làm rõ sự thật.

Trong khi đó, nữ diễn viên chia sẻ tâm trạng lo âu: “Ngay cả khi anh ta đã rời khỏi Tam Lập, tôi vẫn rất sợ vì anh ta biết địa chỉ nhà. Tôi không dám gọi đồ ăn ngoài, vì không chắc người đứng trước cửa là shipper thật hay anh ta cải trang”.

Đài Loan (Trung Quốc) trước đây từng có nhiều vụ xâm hại trong giới nghệ thuật. Đạo diễn Trương Tác Ký phải thi hành án tù 46 tháng về tội danh hiếp dâm, diễn viên “Bao Thanh Thiên” Nữu Thừa Trạch năm 2018 cũng bị phạt 4 năm tù vì xâm hại nhân viên nữ.

Năm 2023, MeToo - phong trào chống quấy rối và bạo hành tình dục - lan rộng. MC Hoàng Tử Giảo bị phát hiện sở hữu nhiều video khiêu dâm trẻ vị thành niên, bị phạt 8 tháng tù. Nghệ sĩ Hứa Kiệt Huy cũng buộc phải rút lui khỏi giới giải trí sau hàng loạt cáo buộc quấy rối.

Phong trào này thúc đẩy Đài Loan (Trung Quốc) sửa đổi Ba luật bình đẳng giới, có hiệu lực từ 8/3/2024. Luật mới bổ sung tội quấy rối trong quan hệ quyền lực, tăng mức bồi thường, siết chặt trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc phòng ngừa.

Theo Bộ Lao động, chỉ riêng từ tháng 3-12/2024, có 1.577 vụ quấy rối tình dục tại nơi làm việc được báo cáo, trong đó 949 vụ được xác nhận, dẫn đến 127 trường hợp bị sa thải.