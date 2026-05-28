Diễn biến nóng khi Mỹ khôi phục khả năng mang vũ khí hạt nhân cho B-1B Lancer

Bạch Dương
|

Oanh tạc cơ siêu âm B-1B Lancer có thể trở về với chức năng ban đầu, đó là phương tiện thực hiện đòn tấn công hạt nhân.

Theo các nguồn tin từ giới truyền thông và một số nhà phân tích quân sự Mỹ, Lầu Năm Góc đang xem xét kéo dài thời gian phục vụ của máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer và khôi phục lại vị thế hạt nhân của chúng, vốn đã bị tước bỏ theo Hiệp ước START vào những năm 1990.

Oanh tạc cơ B-1B Lancer ban đầu được thiết kế như một máy bay mang vũ khí hạt nhân, có khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không của Liên Xô ở độ cao thấp.

Tuy nhiên, sau sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết và việc ký kết Hiệp ước START I, Mỹ đã tự nguyện phi hạt nhân hóa các máy bay này vào năm 1994 - 1995.

Đầu tiên, tình trạng sẵn sàng chiến đấu thường trực của chúng được dỡ bỏ, sau đó là các thiết bị dùng để treo và phóng vũ khí hạt nhân, bao gồm cả hệ thống năng lượng và tăng cường đặc biệt đều đã được tháo dỡ.

Bước đi trên được thực hiện không chỉ để tuân thủ các thỏa thuận với Nga mà còn nhằm loại bỏ B-1B khỏi danh mục máy bay mang vũ khí chiến lược, cho phép Mỹ giữ lại nhiều hệ thống vũ khí khác trong giới hạn cho phép. Các thanh tra viên Nga thường xuyên kiểm tra những oanh tạc cơ này đã xác nhận việc tuân thủ Hiệp ước.

Mặc dù đến năm 2011, tất cả phi đội B-1B cuối cùng đã được phân loại lại là máy bay chỉ mang vũ khí thông thường và được Nga kiểm tra hàng năm, nhưng thực trạng trên có thể sớm thay đổi.

Oanh tạc cơ B-1B Lancer sẽ có khả năng phóng vũ khí siêu thanh từ giá treo ngoài.

Theo trang The War Zone, Lầu Năm Góc đã phát triển các giá treo đặc biệt bên ngoài cho phép B-1B mang tên lửa hành trình đầu đạn hạt nhân. Mỗi giá treo có thể chứa hai tên lửa. Hơn nữa, Không quân Mỹ hiện đang thử nghiệm máy bay ném bom Lancer với tên lửa siêu thanh tầm xa.

Quyết định khôi phục khả năng mang vũ khí hạt nhân cho những chiếc B-1B và kéo dài thời gian phục vụ của phi đội được đưa ra trong bối cảnh chương trình hiện đại hóa quy mô lớn toàn bộ lực lượng máy bay ném bom chiến lược của Lầu Năm Góc.

Từ năm 2027 đến năm 2031, khoảng 342 triệu USD dự kiến sẽ được đầu tư vào việc nâng cấp 44 chiếc B-1B còn lại, cho phép chúng tiếp tục phục vụ ít nhất đến năm 2037 thay vì sớm loại biên như kế hoạch trước đó.

Theo The War Zone
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

