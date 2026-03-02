Sáng 2-3, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Huế đã tiến hành tháo gỡ bảng tên "Cầu Thuận An" tại cầu vượt cửa biển Thuận An (phường Thuận An), thuộc Dự án Tuyến đường bộ ven biển TP Huế giai đoạn 1.

Bảng tên "Cầu Thuận An KM 31+251" gắn ở phía Bắc cầu vượt cửa biển Thuận An đang xây dựng.

Động thái này được thực hiện sau khi Báo Người Lao Động đăng tải bài viết "Vì sao hai cây cầu ở Huế gắn tên trùng nhau?", phản ánh việc cùng lúc tồn tại hai cây cầu cách nhau khoảng 1,5 km nhưng đều mang chung tên "Cầu Thuận An".

Cụ thể, một cầu nằm tại Km 0+691 Quốc lộ 49 bắc qua phá Tam Giang - Cầu Hai đã hoàn thành, đưa vào sử dụng từ năm 2007. Tên "Cầu Thuận An" của công trình này đã quen thuộc với người dân địa phương, xuất hiện trên bản đồ cũng như trong nhiều văn bản điều hành, chỉ đạo của cơ quan nhà nước suốt gần hai thập niên qua.

Khoảng 10 giờ sáng ngày 2-3, chủ đầu tư đã chỉ đạo đơn vị thi công tháo gỡ bảng tên.

Trong khi đó, cây cầu vượt cửa biển Thuận An (Km 31+251), tiếp giáp tuyến đường dẫn đang thi công nối với Quốc lộ 49B ở phía bắc cửa biển, dù chưa đưa vào khai thác do chờ hoàn thiện đường dẫn, lại được gắn bảng tên "Cầu Thuận An".

Việc cây cầu hiện đại, đang thi công nhưng vội vàng gắn bảng tên cầu trùng với tên một cây cầu khác đã làm cho nhiều người băn khoăn vì sao lại có sự trùng lặp đến như vậy?

Cây cầu trên Quốc lộ 49 bắc qua phá Tam Giang được gắn tên "Cầu Thuận An" suốt 19 năm nhưng nay bị "tuýt còi" vì đặt tên "sai quy trình".

Trước đó, ngày 7-11-2025, UBND TP Huế đã có tờ trình gửi HĐND TP Huế đề nghị thông qua nghị quyết đặt tên cho cầu vượt cửa biển Thuận An và cầu vượt phá Tam Giang. Theo đề xuất, cầu vượt cửa biển Thuận An – với vị trí đặc biệt nối đôi bờ cửa biển, cửa ngõ hướng Đông của Huế – được đề nghị đặt tên "Cầu Thuận An" nhằm kế thừa địa danh lịch sử lâu đời, thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước và đời sống dân sinh, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh đô thị biển.

Đối với cây cầu trên Quốc lộ 49 hiện đang mang tên "Cầu Thuận An", UBND TP Huế đề xuất đổi tên thành "Cầu Thai Dương".

Lý do được đưa ra là công trình này do Ban Quản lý dự án đường bộ IV thuộc Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư; tại thời điểm hoàn thành và cắm biển tên, chủ đầu tư chưa thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định tại Nghị định 91/2005/NĐ-CP ngày 11-7-2005 của Chính phủ về ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng, cũng như Thông tư 36/2006/TT-BVHTT ngày 20-3-2006 của Bộ Văn hóa – Thông tin hướng dẫn thực hiện quy chế này.

Tuy nhiên, tại kỳ họp chuyên đề thứ 28 của HĐND TP Huế vào tháng 11-2025, nghị quyết về việc đặt tên hai cây cầu vẫn chưa được thông qua. Nhiều đại biểu cho rằng, dù việc gắn tên "Cầu Thuận An" trước đây có thể chưa đúng quy trình, nhưng sau 19 năm tồn tại, tên gọi này đã đi vào đời sống, văn bản nhà nước và nhận thức cộng đồng, do đó cần có giải pháp thận trọng, hài hòa giữa yêu cầu pháp lý và thực tiễn lịch sử.