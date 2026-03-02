Liên quan đến vụ việc xe ô tô biển xanh BKS 36A-000.xx thuộc quản lý của UBND xã Kim Tân, tỉnh Thanh Hóa bị phạt hơn 38 triệu đồng do chở hàng cồng kềnh sau phản ánh của người dân, qua kiểm tra dữ liệu đăng kiểm, xe ô tô này đã hết hạn lưu hành giao thông đường bộ.

Ô tô biển xanh bị phạt hơn 38 triệu đồng đã hết hạn đăng kiểm gần 9 tháng

Cụ thể, qua dữ liệu đăng kiểm, ô tô BKS 36A-000.xx hiện đang đứng tên UBND huyện Thạch Thành (cũ), xe được đăng ký lần đầu năm 2011. Lần đăng kiểm gần nhất là ngày 22-1-2025 và hết hạn ngày 21-7-2025. Như vậy, đến thời điểm này, ô tô biển xanh trên đã hết hạn đăng kiểm gần 9 tháng.

Trước đó, ngày 26-2, Đội CSGT số 1 Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận một đoạn clip của người dân về việc một chiếc xe ô tô biển xanh 36A-000.xx chở hàng cồng kềnh lưu thông trên đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Vào cuộc xác minh, Đội CSGT số 1 xác định chiếc ô tô hiện do Trung tâm hành chính công xã Kim Tân, tỉnh Thanh Hóa quả lý, sử dụng, người điều khiển phương tiện là ông Dương Văn L. (SN 1983, ngụ xã Kim Tân).

Quá trình làm việc, xác định lái xe vi phạm các lỗi: Điều khiển xe xếp hàng trên nóc buồng lái, xe đã hết hạn giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường từ 1 tháng trở lên, không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

Với các hành vi trên, ông Dương Văn L. bị phạt tổng cộng 6,2 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Ngoài ra, qua xác minh, ô tô biển xanh trước thuộc cơ quan huyện Thạch Thành cũ, sau khi giải thế cấp huyện, ô tô này chuyển cho xã Kim Tân. Tuy nhiên, đơn vị không sang tên theo quy định.

Với lỗi giao xe cho người điều khiển có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hạn, xã Kim Tân bị xử phạt 22 triệu đồng; xe không thay đổi chủ sở hữu bị phạt 10 triệu đồng. Tổng hình phạt là 32 triệu đồng.

Về việc ô tô biển xanh vi phạm có được dùng ngân sách để nộp phạt, Cục CSGT khẳng định không được dùng tiền ngân sách Nhà nước để nộp phạt vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công quy định tại khoản 7 Điều 4 Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11-7-2019.

Theo đó, tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định này không được sử dụng tiền ngân sách nhà nước hoặc tiền có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để nộp phạt và khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm của mình gây ra.

Trường hợp xử phạt tổ chức thì sau khi chấp hành quyết định xử phạt, tổ chức bị xử phạt xác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm hành chính để xác định trách nhiệm pháp lý, bao gồm cả việc nộp lại khoản tiền phạt và khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm của mình gây ra tương ứng với mức độ vi phạm của cá nhân đó theo quy định của pháp luật và quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của tổ chức.