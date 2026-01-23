Chiều 23-1, liên quan vụ thi thể một người nước ngoài trên đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết ngay sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra đã triển khai các mũi trinh sát từ TPHCM đến khu vực biên giới tỉnh An Giang để truy bắt hung thủ gây án.

Đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, công bố thông tin về vụ thi thể một người nước ngoài trên đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Các thông tin về nghi can và động cơ gây án, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết sẽ thông tin sau do vụ án đang trong giai đoạn điều tra.

Theo đại tá Tân, qua xác minh ban đầu, nạn nhân tên Aeron Lee Khei Chen (quốc tịch Malaysia), vừa từ Malaysia đến sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) sáng 24-11-2025 thì xảy ra vụ việc.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 24-11-2025, nhiều tài xế điều khiển phương tiện trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (hướng TPHCM đi miền Tây) thì phát hiện một thi thể trên đường, đoạn qua xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp, nên điện thoại báo công an.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là một người có quốc tịch Malaysia.

Sau đó, Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ 2 nghi can để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép.

Liên quan vụ án này, UBND tỉnh Đồng Tháp đã thưởng nóng 3 tập thể: Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng An ninh điều tra và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh.