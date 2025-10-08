Ngày 8-10, nguồn tin cho biết Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản yêu cầu lãnh đạo Trường THPT Võ Nguyên Giáp (xã Ea Ô) xem xét, xử lý vụ việc thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp trong sân trường.

Camera an ninh ghi lại cảnh thầy Đàng T. có tác động đồng nghiệp

Theo đó, Sở GD-ĐT tiếp nhận báo cáo và đề nghị xử lý của Trường THPT Võ Nguyên Giáp về vụ việc gây rối trật tự, cố ý gây thương tích xảy ra trong khuôn viên nhà trường.

Căn cứ quy định đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quản lý viên chức tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật.

Trường hợp xử lý bằng hình thức buộc thôi việc thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập báo cáo cấp có thẩm quyền tuyển dụng trước khi ra quyết định (trừ trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập có thẩm quyền tuyển dụng hoặc được phân cấp thẩm quyền tuyển dụng).

Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk yêu cầu lãnh đạo nhà trường nghiêm túc triển khai thực hiện, đảm bảo việc xử lý diễn ra đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật; báo cáo kết quả xử lý về Sở để theo dõi, chỉ đạo.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, Trường THPT Võ Nguyên Giáp vừa có báo cáo và đề nghị cơ quan chức năng xử lý vụ việc 1 giáo viên có hành vi gây rối trật tự, cố ý gây thương tích với đồng nghiệp ngay trong trường học.

Theo báo cáo, sáng 3-10, thầy Nguyễn Trúc S. (Bí thư Đoàn trường, giáo viên bộ môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh - đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nề nếp học sinh, giám sát trật tự) đã nhắc nhở thầy Đàng T. (giáo viên môn Toán) về việc đỗ xe không đúng vị trí quy định trong sân trường.

Thay vì tiếp thu, thầy T. đã sử dụng lời lẽ đe dọa rồi dùng tay bóp mạnh vào cổ thầy S. 2 lần. Sự việc xảy ra ngay trước mặt một số học sinh và nhân viên bảo vệ nhà trường. Lực lượng bảo vệ đã phải can thiệp kịp thời để ngăn chặn sự việc tiếp diễn.

Ban Giám hiệu nhà trường nhấn mạnh hành vi bạo lực của thầy T. không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tinh thần của thầy S. mà còn gây sốc tâm lý cho học sinh chứng kiến vụ việc.