Chim hồng hoàng quý hiếm bay vào nhà dân ở Nghệ An

TRẦN LỘC |

Một người dân ở xã Tân Kỳ (Nghệ An) phát hiện chim hồng hoàng bay vào vườn nhà, sau đó chủ động báo chính quyền và bàn giao để thả về tự nhiên.

Sáng 8/10, Công an xã Tân Kỳ (Nghệ An) phối hợp với Hạt Kiểm lâm Tân Kỳ và UBND xã tiến hành thả chim hồng hoàng quý hiếm về môi trường tự nhiên sau khi được người dân bàn giao.

Lực lượng chức năng thả chim hồng hoàng về tự nhiên

Trước đó, ông Đinh Đức Dung (SN 1962, trú xã Tân Kỳ) phát hiện một con chim lạ bay vào sân vườn. Con chim có sải cánh dài, mỏ vàng nổi bật, nặng hơn 2kg. Ngay sau đó, ông Dung chủ động báo cho chính quyền địa phương.

Lực lượng công an và kiểm lâm nhanh chóng có mặt, xác định đây là chim hồng hoàng (tên khoa học Bucerotidae) – loài thuộc nhóm IB, nằm trong danh mục động vật nguy cấp, quý hiếm cần được bảo tồn nghiêm ngặt.

Chim hồng hoàng quý hiếm bay vào nhà dân ở Nghệ An- Ảnh 1.

Sau khi chim hồng hoàng bay vào nhà, người dân đã chủ động bàn giao chim hồng hoàng cho lực lượng chức năng để thả về tự nhiên

Lãnh đạo UBND xã Tân Kỳ cho biết, đã chỉ đạo lực lượng chuyên môn chăm sóc, bảo vệ theo đúng quy trình trước khi thả chim về rừng. Hành động của ông Dung rất đáng biểu dương, thể hiện ý thức cao trong việc bảo vệ thiên nhiên và hỗ trợ công tác bảo tồn.

Thời gian qua, chính quyền xã Tân Kỳ thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ rừng và động vật hoang dã, góp phần nâng cao nhận thức của người dân, hạn chế tình trạng săn bắt, nuôi nhốt, buôn bán trái phép động vật quý hiếm.

