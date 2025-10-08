HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
VIDEO: Cổng chào cao nguyên đá Đồng Văn - điểm check in nổi tiếng đổ sập trong chớp mắt

Như Quỳnh |

Mưa lớn, sạt lở đất đã khiến cổng chào cao nguyên đá Đồng Văn đổ sập.

Thông tin từ UBND xã Đồng Văn cho biết vào sáng 8-10, toàn bộ cổng chào cao nguyên đá Đồng Văn đã bị sụp đổ. Sự việc không gây thiệt hại về người, nhưng cổng chào, điểm check in nổi tiếng của du khách khi đến với cao nguyên đá Đồng Văn đã bị sụp đổ khiến nhiều người tiếc nuối. Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã rào chắn, phân luồng giao thông qua khu vực này để đảm bảo an toàn.

Video ghi lại cảnh cổng chào Đồng Văn đổ sập. Nguồn: MXH

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân của việc sụp đổ cổng chào là thời gian qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu 2 cơn bão số 10 Bualoi và 11 Matmo, mưa lớn kéo dài khiến nền đất quanh khu vực bị thấm nước, có dấu hiệu sạt trượt, khiến công trình bị ảnh hưởng.

Được biết, cổng chào xã Đồng Văn được khánh thành và đưa vào sử dụng đầu tháng 11.2024 với tổng kinh phí trên 1,5 tỉ đồng. Công trình có chiều rộng 10,5 m, chiều cao 6,3 m, được xây dựng từ 740 viên đá, gần 18,5 m3 gỗ và trên 26.000 viên ngói âm dương, 100% từ nguồn xã hội hóa. Công trình này được xem là một trong số các điểm nhấn du lịch của địa phương để phục vụ du lịch.

