Diễn biến mới vụ nghi điểm chế biến vàng trái phép trong nhà cán bộ Công an xã

Cơ quan công an đang xác minh, làm rõ liệu có hay không sự móc nối giữa cán bộ Công an xã với các đối tượng khai thác, chế biến vàng trái phép trên địa bàn xã Sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk.

Sáng 16/7, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo định kỳ, thông tin tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026, cung cấp thông tin mà các cơ quan báo chí phản ánh, trong đó có bài: "Phát hiện máy móc nghi phục vụ khai thác vàng tại khu đất của cán bộ công an xã " mà Báo Tiền Phong đăng ngày 8/6/2026.

Về nội dung này, ông Tô Văn Giang - Phó Chủ tịch UBND xã Sông Hinh cho biết: Vụ việc xảy ra ngày 6/6/2026, sau khi địa phương nhận tin báo về một nhóm người có hành vi khai thác khoáng sản vàng trái phép tại bãi đất trồng mía ở Buôn Ly và một điểm nghi vấn chế biến vàng trái phép tại căn nhà sàn ở Buôn Dành.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo UBND xã, Công an xã Sông Hinh đã có mặt tại các địa điểm trên, lập biên bản để điều tra, xác minh.

Ông Tô Văn Giang - Phó Chủ tịch UBND xã Sông Hinh, phản hồi thông tin.

Qua làm việc, cơ quan chức năng xác định 4 người có hành vi khai thác, chế biến vàng trái phép gồm Vũ Trung Hải (SN 1984, trú tỉnh Thái Nguyên); Đinh Tiến Hoàng (SN 1999, trú tỉnh Thái Nguyên); Hoàng Văn Thanh (SN 1987, trú tỉnh Thái Nguyên) và Thào Văn Chung (SN 2008, trú tỉnh Tuyên Quang).

Theo xác minh của Phòng Kinh tế - UBND xã Sông Hinh, vị trí khai thác vàng trái phép nằm trên thửa đất số 321, tờ bản đồ số 173, tại Buôn Ly, do ông Ksơr Y Bắc và vợ là bà Nay Hờ Tô đứng tên quyền sử dụng.

Trong khi đó, điểm nghi vấn chế biến vàng trái phép nằm trên thửa đất số 871, tờ bản đồ số 17, tại Buôn Dành, do ông Nguyễn Đăng Hải (SN 1975, trú thôn 5, xã Sông Hinh) đứng tên quyền sử dụng. Ông Nguyễn Đăng Hải là cán bộ Công an xã Sông Hinh. Trên thửa đất này có một căn nhà sàn được cho ông Nguyễn Trung Hải thuê.

Tang vật, phương tiện liên quan được Công an xã Sông Hinh tạm giữ gồm 2 máy xay, 20 bao đất đá, máng gỗ, mâm đãi vàng, chén đất, đầu nỏ khò, máy phát điện, mô tơ điện, xô nhựa, dụng cụ ròng rọc cùng 2 xe máy và một ô tô bán tải.

Cơ quan chức năng tịch thu tang vật liên quan đến khai thác vàng trái phép.

Sau khi làm việc với những người liên quan, Công an xã Sông Hinh đã gửi văn bản đến công an các địa phương liên quan để phối hợp xác minh thông tin về những người có liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản vàng trái phép.

Hiện Công an xã Sông Hinh đang phối hợp với Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ giám định, xác định loại khoáng sản để phục vụ việc xử lý; đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk và công an các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang xác minh nhân thân, tiền án, tiền sự của 4 người liên quan để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Hiện trường phát hiện vụ khai thác vàng trái phép tại xã Sông Hinh.

Liên quan đến điểm nghi chế biến vàng tại thửa đất đứng tên ông Nguyễn Đăng Hải (cán bộ Công an xã Sông Hinh), ông Tô Văn Giang cho hay, Công an xã Sông Hinh cùng Công an tỉnh Đắk Lắk đang xác minh, làm rõ có hay không sự móc nối giữa cán bộ Công an xã với các đối tượng khai thác, chế biến vàng trái phép trên địa bàn xã Sông Hinh.

Ông Tô Văn Giang cho biết thêm, hiện nay tình trạng các đối tượng lén lút, rình rập để khai thác vàng trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp. Ngày 22/4/2026, UBND xã Sông Hinh cũng phát hiện tại khu đất trồng mía của ông Ksơr Y Bắc ở Buôn Ly một nhóm người mang theo nhiều công cụ, thiết bị đào bới sâu xuống lòng đất để lấy đất, đá rồi chuyển đi nơi khác. “Mới đây nhất, ngày 7/7, chúng tôi tiếp tục phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi nghi khai thác vàng”, ông Giang nói.

Trước tình hình trên, ông Trương Công Thái - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu UBND xã Sông Hinh báo cáo vụ việc đến UBND tỉnh và Công an tỉnh để có chỉ đạo, phối hợp xử lý.