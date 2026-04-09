HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Diễn biến mới vụ chú rể gặp tai nạn đúng ngày cưới do vướng sợi dây chắn ngang đường

Lam Giang (Tổng hợp) |

Nạn nhân trong vụ việc là anh T.V.H. (26 tuổi, trú tại xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk).

Liên quan đến sự việc chú rể gặp tai nạn trong ngày cưới vì vướng sợi dây cáp nối 2 xe tải, xảy ra chiều ngày 7/4 gây bức xúc dư luận, nạn nhân trong vụ việc là anh T.V.H. (26 tuổi, trú tại xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk). 

Mới đây, theo nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã cử cán bộ xác minh, làm rõ để xử lý vụ việc trên. 

Cũng theo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, sau vụ tai nạn, các bên liên quan không trình báo đến cơ quan công an mà thống nhất tự thỏa thuận với nhau về mặt dân sự. Tuy nhiên, khi nắm bắt vụ việc từ mạng xã hội, đơn vị vẫn xử lý theo quy định của pháp luật.

Báo Dân trí thông tin thêm, qua xác minh, người đã dùng dây cáp căng ngang đường là ông P.P.S. (42 tuổi, trú tại xã Ea Hiao). 

Diễn biến mới vụ chú rể gặp tai nạn đúng ngày cưới do vướng sợi dây chắn ngang đường - Ảnh 1.

Anh H. ngã văng xuống đường, đau đớn sau khi va chạm với dây cáp. (Ảnh: Cắt từ clip)

Khoảng 13 giờ 44 phút ngày 7/4, ông S. đã nối dây cáp từ xe tải 47C - 270.99 của mình để kéo xe tải BKS 47H-028.76 đang bị mắc lầy. Trong lúc 2 xe đang kéo nhau thì anh H. điều khiển xe máy đi ngang qua. Do vướng phải sợi dây cáp nên nạn nhân ngã ra đường. Vụ việc khiến anh H. trầy xước ở đầu gối trái, xe máy hư hỏng. 

CSGT nhận định bước đầu, nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do ông S. điều khiển phương tiện, dùng dây cáp kéo theo xe khác.

Trước đó, mạng xã hội bất bình khi xem đoạn clip ghi lại diễn biến vụ việc, lên án việc tài xế xe tải căng dây ngang đường nhưng không hề có cảnh báo cho người tham gia giao thông, gây nguy cơ mất an toàn.

Theo gia đình nạn nhân, thời điểm xảy ra tai nạn là đúng ngày cưới của anh H. Do trời nắng nóng, anh H. đi mua đá lạnh về uống nước thì không may gặp chuyện.

Tags

tai nạn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại