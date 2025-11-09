HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Diễn biến mới vụ 2 mẹ con tử vong tại nhà ở Cà Mau

Tin-ảnh: Vân Du |

Nghi phạm và người phụ nữ tử vong trong vụ án mạng ở Cà Mau có mối quan hệ tình cảm nhưng thường xuyên xảy ra cự cãi do mâu thuẫn.

Liên quan đến vụ án mạng 2 mẹ con tử vong tại nhà riêng, ngày 9-11 theo nguồn tin của phóng viên, điều tra ban đầu cho biết bà T.T.T (SN 1978; tạm trú xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau) hành nghề buôn bán nước giải khát tại nhà. Bà T.T.T đang nuôi con nhỏ là bé gái N.N.K.A (SN 2016).

Diễn biến mới vụ 2 mẹ con tử vong tại nhà ở Cà Mau- Ảnh 1.

Nơi xảy ra vụ án mạng khiến bà T. và con gái tử vong

Thời gian gần đây, bà T. có quan hệ tình cảm với ông P.V.L (SN 1970; ngụ xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau) nhưng cả 2 thường xuyên xảy ra cự cãi do mâu thuẫn.

Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 6-11, ông L. đến nhà bà T. rồi cả 2 xảy ra lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát. Hơn 20 phút sau, ông L. rời khỏi nhà bà T.

Sáng cùng ngày, em ruột bà T. là anh Đ. không thấy chị chở con đi học như thường lệ nên sang nhà kêu cửa nhưng không nhận được phản hồi.

Nghi xảy ra chuyện chẳng lành, anh Đ. phá vách, cắt ổ khóa vào trong nhà kiểm tra thì phát hiện bà T. và con gái đã tử vong, trên người có nhiều vết thương. Nghi phạm là ông L. được lực lượng chức năng phát hiện treo cổ tự tử cách nhà riêng khoảng 1 km.

Bắt nam sinh viên Dương Trọng HoàngBắt nam sinh viên Dương Trọng Hoàng

Dương Trọng Hoàng khai nhận do mải chơi, cần tiền tiêu xài và trả nợ nên đã nảy sinh ý định cướp tiệm vàng trên địa bàn.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại