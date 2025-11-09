Công an tỉnh Thái Nguyên chiều 9/11 cho biết đã bắt giữ đối tượng Dương Trọng Hoàng (sinh năm 2006, trú tại xã Nam Hoà), nghi phạm trong vụ cướp tiệm vàng hôm 7/11.

Trước đó, khoảng 10h00’ ngày 07/11/2025, có một đối tượng điều khiển xe mô tô đến cửa hàng Vàng bạc H.Th, địa chỉ tại thôn 4, xã Trại Cau, tỉnh Thái Nguyên để hỏi mua vàng. Chủ cửa hàng lấy ra một sợi dây chuyền vàng trọng lượng 05 chỉ và đưa cho Hoàng xem. Đối tượng cầm trên tay xem rồi bất ngờ bỏ chạy ra hướng xe mô tô nhằm tẩu thoát.

Đối tượng Dương Trọng Hoàng bị bắt giữ - Ảnh: CA Thái Nguyên

Chủ cửa hàng đã truy hô và đuổi theo nên Hoàng không kịp lên xe mô tô để tẩu thoát mà chạy bộ về phía chợ Trại Cau. Người dân xung quanh đã tiến hành truy đuổi và bắt giữ được đối tượng, thu giữ vật chứng và trình báo đến Công an xã Trại Cau. Ước tính giá trị của sợi dây chuyền khoảng 70 triệu đồng.

Công an xã Trại Cau kịp thời có mặt, khống chế đối tượng, xác định là Dương Trọng Hoàng, hiện đang là sinh viên đại học, chưa có tiền án, tiền sự. Hoàng khai nhận do mải chơi, cần tiền tiêu xài và trả nợ nên đã nảy sinh ý định cướp giật.

Hiện vụ việc và đối tượng đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.