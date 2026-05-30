Diễn biến mới tại siêu đường sắt tốc độ cao 5,6 tỷ USD do VinSpeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư

Theo UBND TP Hải Phòng, ngày 28/5, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 4 địa phương gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh nhằm trao đổi về nguồn vốn phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh.

Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh có tổng chiều dài khoảng 120 km, đi qua 4 địa phương. Trong đó, đoạn qua địa bàn thành phố Hải Phòng dài khoảng 33 km.

Tổng mức đầu tư dự án dự kiến khoảng 147.000 tỷ đồng, chưa bao gồm hơn 10.270 tỷ đồng chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng do ngân sách Nhà nước bảo đảm. Riêng tại Hải Phòng, kinh phí phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự kiến khoảng 5.598 tỷ đồng, chiếm gần 50% tổng chi phí GPMB của toàn dự án.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành và địa phương đã tập trung thảo luận về cơ chế bố trí nguồn vốn cho công tác giải phóng mặt bằng, phương án hỗ trợ tái định cư, tiến độ triển khai, cũng như những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn tại cơ sở.

Điểm cầu thành phố Hải Phòng (nguồn ảnh: UBND TP Hải Phòng).

Phát biểu tại điểm cầu Hải Phòng, lãnh đạo UBND thành phố nhấn mạnh đây là dự án hạ tầng giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường liên kết vùng.

Thành phố cam kết sẽ quyết liệt triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng quy định, bảo đảm bám sát tiến độ thực hiện dự án.

Báo cáo làm rõ thêm về những khó khăn trong việc cân đối ngân sách, lãnh đạo thành phố cho biết, Hải Phòng hiện đang phải tập trung nguồn lực cho nhiều dự án hạ tầng chiến lược khác, do đó việc tự bố trí nguồn vốn lớn cho công tác giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao gặp nhiều khó khăn.

Trên cơ sở đó, thành phố kiến nghị Chính phủ, Bộ Tài chính và các bộ, ngành Trung ương quan tâm xem xét bố trí nguồn vốn từ ngân sách Trung ương để hỗ trợ địa phương, qua đó giảm áp lực cân đối ngân sách trong giai đoạn 2026–2030.

Kết luận hội nghị, lãnh đạo Bộ Tài chính ghi nhận các kiến nghị của các địa phương, đồng thời đề nghị tiếp tục rà soát kỹ nhu cầu vốn, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, phương án giải phóng mặt bằng và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Phối cảnh ga Hạ Long.

Trước đó vào ngày 12/4/2026, tại phường Tuần Châu, UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Tập đoàn Vingroup và UBND các tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh chính thức khởi công dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh.

Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt Cao tốc VinSpeed (thuộc Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng, tương đương trên 5,6 tỷ USD (chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng).

Tuyến đi qua 4 địa phương: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh, có chiều dài 120 km. Điểm đầu đặt tại ga Cổ Loa (thuộc Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Khu đô thị Vinhomes Global Gate, Hà Nội), điểm cuối tại ga Hạ Long (khu Công viên rừng Globe Hạ Long, Vinhomes Global Gate Hạ Long, Quảng Ninh).

Tuyến sẽ đi qua 3 ga trung chuyển gồm Gia Bình (Bắc Ninh), Ninh Xá (Hải Phòng), Yên Tử (Quảng Ninh), cùng 1 depot (trung tâm kỹ thuật, sửa chữa, bảo dưỡng và lưu đỗ tàu) tại ga cuối Hạ Long.

Theo kế hoạch, dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành khai thác thương mại trong năm 2028, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Quảng Ninh xuống còn khoảng 23 phút, nhanh gấp 5–7 lần so với hiện nay.