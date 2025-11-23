Diễn biến mới tại khu đô thị sân golf do công ty con của Vinhomes làm chủ đầu tư ở địa phương dự kiến sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có công văn về việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án khu đô thị mới sân golf núi Nham Biền, phường Tiền Phong.

Theo đó, UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành quy trình cụ thể trong xác định nguồn gốc đất, mẫu hoá văn bản thể hiện nội dung xác định nguồn gốc đất theo đề nghị của UBND phường Tiền Phong xong trước ngày 30/11.

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh tập trung, phối hợp với UBND phường Tiền Phong xác định nhân khẩu, diện tích đất nông nghiệp đã thu hồi làm cơ sở lập phương án hỗ trợ gạo đối với diện tích đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đã phê duyệt phương án và đang trình phê duyệt phương án. Thời gian xong trước ngày 30/11.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch cụ thể để giải quyết các trường hợp khó khăn, vướng mắc đã kê khai, kiểm kê để có phương án giải quyết, tháo gỡ. Hoàn thiện theo từng nhóm công việc như đã nêu trên.

Đơn vị này chủ động phối hợp với UBND phường, chủ đầu tư, thông báo tiến độ, xây dựng kế hoạch cụ thể bằng văn bản theo tuần gửi UBND phường, chủ đầu tư để kịp thời phối hợp, bàn biện pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

UBND phường Tiền Phong chủ động đôn đốc các đơn vị thực hiện chỉ đạo, kịp thời báo cáo các khó khăn vướng mắc liên quan.

Khu đô thị mới sân golf núi Nham Biền có quy mô 134 ha do Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn (công ty con của Vinhomes) làm chủ đầu tư.

Theo quy hoạch, dự án gồm 979 căn nhà ở thấp tầng, nhà ở xã hội cao 6 tầng và các công trình thương mại dịch vụ. Dự án cũng dành gần 90 ha để phát triển các hạng mục du lịch thể thao, trong đó có sân golf 18 hố cùng công trình phụ trợ.

Khu đô thị sẽ đáp ứng nhu cầu ở cho khoảng 5.800 người. Tổng vốn đầu tư gần 6.600 tỷ đồng, trong đó gần 570 tỷ là chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm. Chủ đầu tư cho biết sẽ hoàn thành dự án trong 72 tháng kể từ ngày được chấp thuận là nhà đầu tư.