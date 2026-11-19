Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 29.616 tỷ đồng, quy mô gần 47ha tại Thủ Thiêm, gồm tòa nhà hành chính 30 tầng, nhà hát 2.000 chỗ và quảng trường trung tâm.

UBND TP.HCM vừa phê duyệt dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính Thành phố với tổng mức đầu tư dự kiến 29.616 tỷ đồng.

Theo quyết định của UBND TP.HCM, dự án được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), gồm 4 dự án thành phần: Hạ tầng kỹ thuật, công trình phụ trợ và hầm đỗ xe khu vực công viên cảnh quan; Trung tâm hành chính Thành phố; Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn; Quảng trường trung tâm Thành phố.

Trong đó, tòa nhà Trung tâm hành chính được thiết kế cao 30 tầng, gồm 2 tầng hầm và tum kỹ thuật, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 389.100m². Công trình dự kiến là nơi làm việc của hơn 8.000 cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời phục vụ khoảng 1.500-2.000 lượt người dân mỗi ngày thông qua hệ thống tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính một cửa.

Phối cảnh dự án.

Dự án có tổng quy mô gần 47ha, nằm trong khu vực được bao quanh bởi các tuyến đường Mai Chí Thọ, Nguyễn Cơ Thạch, Tố Hữu và sông Sài Gòn. Phương án thiết kế có sự tham gia của các đơn vị tư vấn quốc tế gồm SOM, EDSA và Morphis.

Khi kết nối với tuyến Metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm được đồng thời khởi công cùng ngày, Trung tâm Hành chính mới sẽ trở thành hạt nhân của một trung tâm chính trị - hành chính - tài chính quốc tế, kết nối từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Long Thành.

Theo giới thiệu của Sun Group, đây là lần đầu tiên trong hơn 300 năm hình thành và phát triển, TP.HCM xây dựng một trung tâm hành chính - chính trị tập trung, hiện đại và có quy mô lớn. Dự án được khởi công ngày 29/4/2026 trong đó, quảng trường Của Dân hướng ra sông Sài Gòn, quảng trường Do Dân có diện tích khoảng 3,2ha và quảng trường Vì Dân rộng khoảng 6,6ha, nằm cùng khu vực với tòa nhà Trung tâm hành chính và Nhà hát kết hợp Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn.

Phối cảnh dự án.

Bên cạnh tòa nhà hành chính, công trình Nhà hát đa năng kết hợp Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn được thiết kế với sức chứa khoảng 2.000 chỗ. Khu công viên trung tâm có mặt hồ rộng khoảng 12ha, được quy hoạch làm không gian sinh hoạt cộng đồng, tổ chức các hoạt động trình diễn nhạc nước và pháo hoa.

Nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn, thành viên Tập đoàn Sun Group. Phương án thanh toán hợp đồng BT dự kiến kết hợp sử dụng quỹ đất và ngân sách Thành phố theo quy định.

Thời gian xây dựng dự kiến từ năm 2026 đến năm 2028. Khi hoàn thành, dự án sẽ hình thành tổ hợp hành chính tập trung, đồng thời bổ sung hệ thống quảng trường, công viên và công trình văn hóa, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng và điểm nhấn cảnh quan mới tại khu đô thị Thủ Thiêm.