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Diễn biến mới tại doanh nghiệp thua kiện Amazon vì dùng tài liệu giả: Kế toán trưởng bất ngờ xin từ nhiệm

An Thái
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Bà Hiếu xin từ nhiệm và cam kết không có bất kỳ khiếu nại tranh chấp nào với công ty tại thời điểm hiện tại liên quan đến việc từ nhiệm.

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Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex, mã: GIL) vừa thông báo nhận Đơn từ nhiệm Giám đốc tài chính và Kế toán trưởng - bà Nguyễn Thị Minh Hiếu.

Bà Hiếu viết đơn đề ngày 10/8/2026, xin từ nhiệm khỏi vị trí Giám đốc tài chính và Kế toán trưởng của Công ty kể từ ngày Hội đồng quản trị thông qua. Bà Hiếu cũng cam kết không có bất kỳ khiếu nại tranh chấp nào với công ty tại thời điểm hiện tại liên quan đến việc từ nhiệm.

Trước đó vào đầu tháng 7, Tòa án Quận Nam New York đã ra phán quyết vụ kiện giữa Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex, mã GIL) và Amazon.com Services LLC. Theo đó, tòa án chính thức bác bỏ vĩnh viễn vụ kiện đòi bồi thường 840 triệu USD của Gilimex đối với đối tác Amazon . Nguyên nhân cốt lõi dẫn đến phán quyết này là việc cơ quan xét xử xác định phía Gilimex đã cung cấp nhiều chứng từ không trung thực nhằm chứng minh cho khoản thiệt hại nguyên vật liệu trị giá khoảng 68 triệu USD.

Phán quyết này đồng thời cho phép Amazon được quyền yêu cầu Gilimex hoàn trả các khoản chi phí luật sư và chi phí điều tra phát sinh, khép lại hoàn toàn nỗ lực pháp lý của doanh nghiệp dệt may Việt Nam trong vụ việc này.

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Được biết, Gilimex được thành lập vào năm 1982, là một trong những công ty may và dệt gia dụng hàng đầu tại Việt Nam. Về tình hình kinh doanh, trong quý 1/2026, Gilimex ghi nhận doanh thu đạt 197 tỷ đồng, tăng gần 57% so với cùng kỳ. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 11 tỷ đồng, tăng 436% so với cùng kỳ.

Trong năm 2026, Gilimex đặt kế hoạch doanh thu 1.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 150 tỷ đồng. Như vậy, với lợi nhuận sau thuế đạt 11,28 tỷ đồng trong quý I, Gilimex mới hoàn thành 7,5% so với kế hoạch năm.

Trên thị trường, cổ phiếu GIL đạt 8.660 đồng/cp, giảm 36% kể từ đầu năm 2026.

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Gilimex

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kế toán trưởng

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