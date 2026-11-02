Diễn biến mới ở công trường đường dẫn cầu 315 tỷ 'trống huếch trống hoác'

Rào chắn tại công trường đường dẫn cầu Nghĩa Tự ở Đà Nẵng đã được lắp đặt sau phản ánh của Báo điện tử VTC News.

Sau khi Báo điện tử VTC News đăng tải bài viết phản ánh tình trạng thi công “trống huếch trống hoác”, gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn tại công trình đường dẫn cầu Nghĩa Tự (phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng (chủ đầu tư dự án) đã yêu cầu đơn vị nhà thầu khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, lắp đặt hệ thống rào chắn bảo vệ nhằm đảm bảo môi trường sống cho người dân.

Rào chắn đã được dựng lên tại công trường thi công đường dẫn phía Đông cầu Nghĩa Tự.

Ghi nhận tại hiện trường ngày 1/11, đơn vị thi công (Công ty Cổ phần xây dựng công trình giao thông Thái Sơn) cùng các bên liên quan đã tiếp thu và lập tức hành động. Hệ thống rào chắn bằng tôn kiên cố đã được dựng lên dọc theo đoạn đường dẫn phía bờ Đông cầu Nghĩa Tự nhằm che chắn khu vực thi công.

Việc bổ sung rào chắn kịp thời không chỉ giúp khoanh vùng công trường, ngăn chặn tình trạng bụi bẩn phát tán ra môi trường xung quanh mà còn góp phần đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cho người dân khi di chuyển qua khu vực này.

Trước đó, Báo điện tử VTC News đã đăng tải bài viết “Thi công không rào chắn, dân ‘lãnh đủ’ bụi đường”, phản ánh bất cập tại dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Nghĩa Tự và đường dẫn.

Theo ghi nhận thực tế của PV, tại công trường đường dẫn cầu Nghĩa Tự cho thấy một hình ảnh vô cùng nghịch lý và bất hợp lý trong cách quản lý thi công của đơn vị nhà thầu.

Cụ thể, đoạn đường dẫn phía bờ Tây cầu Nghĩa Tự được lắp đặt hệ thống rào chắn tương đối bài bản, với việc dựng những tấm tôn giúp khoanh vùng khu vực thi công, hạn chế bụi bẩn và các nguy cơ mất an toàn giao thông cho khu vực xung quanh. Trong khi khoảng 50m đoạn đường dẫn phía bờ Đông chỉ được giăng sợi dây, hoàn toàn thiếu vắng các biện pháp che chắn, rào chắn bảo vệ.

Chính sự “trống huếch trống hoác” ở đoạn đường dẫn phía bờ Đông cầu Nghĩa Tự đã biến khu vực này thành nguồn phát tán ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Bụi đất, cát và vật liệu xây dựng từ công trường theo gió cuốn tung bay mù mịt khiến các nhà dân lân cận luôn trong trạng thái “cửa đóng then cài”.

Được biết, dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Nghĩa Tự được UBND tỉnh Quảng Nam cũ (nay là TP Đà Nẵng) phê duyệt tháng 3/2022. Cầu bắc qua sông Cổ Cò với tổng mức đầu tư 315 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng hơn 131 tỷ đồng.

Dự kiến cầu Nghĩa Tự và đường dẫn sẽ thông xe kỹ thuật tháng 11/2026.

Công trình có tổng chiều dài hơn 1.072m, trong đó chiều dài cầu 189,2m, quy mô vĩnh cửu với tuổi thọ thiết kế 100 năm. Tĩnh không thông thuyền sông Cổ Cò cấp IV.

Nguồn vốn đầu tư lấy từ ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện từ năm 2022 đến 2025. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng). Công ty Cổ phần xây dựng công trình giao thông Thái Sơn phụ trách thi công. Mục tiêu dự án là hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Dự án từng rơi vào trạng thái “đắp chiếu” suốt thời gian dài, dẫn tới chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và giải quyết tái định cư. Hồi tháng 7 vừa qua, nhà thầu đã bắt tay triển khai thi công lan can cầu, đồng thời thực hiện san lấp mặt bằng để hoàn thiện đường dẫn. Dự kiến cầu Nghĩa Tự và đường dẫn sẽ thông xe kỹ thuật tháng 11/2026, nghiệm thu đưa vào sử dụng chậm nhất trong tháng 6/2027.