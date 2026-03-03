Diễn biến mới vụ 2 nữ sinh lớp 8 bị "bắt" vợ trong đêm ở Nghệ An

Liên quan đến sự việc 2 nữ sinh lớp 8 Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS (PTDTBT THCS) Na Loi (xã Na Loi, tỉnh Nghệ An) bị “bắt” làm vợ gây xôn xao dư luận, trao đổi với báo Dân trí sáng 3/3, ông Lang Thanh Lương, Bí thư Đảng ủy xã Na Loi cho biết hôm nay, 2 nữ sinh lớp 8 đã đi học trở lại.

Ông Lương thông tin, theo báo cáo từ nhà trường, 2 em đã đến lớp học tập bình thường từ sáng 3/3. Chính quyền xã đang chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm cùng các thầy cô quan tâm, động viên, tạo tâm lý thoải mái để các em yên tâm học tập.

Nữ sinh L.H.A. đã trở lại lớp 8B học tập bình thường. (Ảnh: Dân trí)

Bên cạnh đó, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với gia đình, nhà trường và các tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động, nhằm ngăn chặn tình trạng tảo hôn, “bắt vợ” khi các em chưa đủ tuổi theo quy định của pháp luật.

Trước đó, thông tin 2 nữ sinh L.H.A. (lớp 8B, trú bản Huồi Viêng) và L.H.D. (lớp 8A, trú bản Noong Hán) bị “bắt” vợ trong đêm, không tiếp tục đi học đã nhận được sự quan tâm của dư luận.

Nguồn tin trên báo Tiền Phong cho hay, theo báo cáo của Trường PTDTBT THCS Na Loi, sự việc xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 23/2 tại khu bán trú của nhà trường. Vào thời điểm trên, 2 nữ sinh đã tự nguyện rời trường theo 2 nam thanh niên trú tại bản Xám Xúm (xã Mường Lống, Nghệ An).

2 nữ sinh đã tự nguyện rời khỏi trường và đi theo 2 nam thanh niên. (Ảnh: Tiền Phong)

Gia đình của 2 nam thanh niên sau đó đã làm phong tục địa phương, xác nhận con dâu trong gia đình.

Sau khi xảy ra sự việc, Ban giám hiệu đã báo cáo Đảng ủy, UBND xã Na Loi, đồng thời phối hợp Công an xã, các ban, ngành, đoàn thể và gia đình 2 học sinh để nắm tình hình. Các lực lượng chức năng của xã Na Loi đã vào cuộc tích cực, triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, vận động, giải thích quy định pháp luật về hôn nhân và gia đình. Gia đình 2 nữ sinh sau đó đã đồng ý cho 2 em đi học trở lại.