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Diễn biến mới nhất về siêu dự án Khu đô thị 925.000 tỷ đồng do Tập đoàn Vingroup đầu tư tại Hà Nội

Văn Đoan
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Siêu dự án Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội quy mô 9.171 ha đã hoàn thành đo đạc, xác định chủ sử dụng đất trên toàn bộ diện tích. Đến nay, địa phương đã bàn giao khoảng 3.000 ha mặt bằng, tương đương 32,7% tổng quy mô dự án.

Diễn biến mới nhất về siêu dự án Khu đô thị 925.000 tỷ đồng do Tập đoàn Vingroup đầu tư tại Hà Nội - Ảnh 1.

Theo Cổng Thông tin điện tử TP Hà Nội, mới đây Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đã chủ trì Hội nghị giao ban tiến độ công tác giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo tại hội nghị, Dự án Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội đã hoàn thành công tác đo đạc, quy chủ toàn bộ diện tích 9.171 ha, đạt 100% quy mô dự án. Đến nay, các địa phương đã bàn giao khoảng 3.000 ha mặt bằng, tương đương 32,7% tổng diện tích.

Hiện nay, UBND các phường, xã đang triển khai công tác thu hồi đất; không có vướng mắc về chính sách GPMB và tái định cư.

Dự án Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội được khởi công ngày 19/12, do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư với quy mô hơn 9.171 ha và tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, dự án được chia thành 4 phân khu chức năng, phát triển theo mô hình đô thị thể thao kết hợp đô thị dịch vụ, lấy Khu liên hợp thể thao quốc tế làm hạt nhân. Điểm nhấn là Sân vận động VinFast có sức chứa khoảng 135.000 chỗ ngồi sẽ là sân vận động lớn nhất thế giới sau khi hoàn thành, được thiết kế đạt chuẩn FIFA và sở hữu hệ mái che đóng - mở tự động quy mô lớn.

Bên cạnh Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội, công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án trọng điểm khác của thành phố cũng đang được đẩy nhanh. Trong đó, 6/7 dự án cầu vượt sông Hồng đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, chỉ còn cầu Trần Hưng Đạo tiếp tục triển khai do liên quan đến đất quốc phòng.

Đối với các dự án giao thông trọng điểm, Hà Nội đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 9 dự án, gồm Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục), Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, đường Tam Trinh, đường Lĩnh Nam, hai đoạn đường Tây Thăng Long, tuyến đường 40 m phía Bắc Khu đô thị Nam Thăng Long, tuyến đường bao quanh Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An và đoạn Đại lộ Thăng Long nối Quốc lộ 21 với cao tốc Hà Nội - Hòa Bình.

Trong khi đó, Dự án Khu đô thị Công viên công nghệ số FPT tại các phường Phú Diễn và Tây Tựu cũng ghi nhận tiến độ tích cực. Đến nay, toàn bộ 534 phương án đã được thông báo thu hồi đất, 125 phương án bồi thường đã được công khai trên diện tích 11,2 ha và 96 phương án đã hoàn tất chi trả bồi thường. Dự án hiện không còn vướng mắc về cơ chế, chính sách giải phóng mặt bằng và tái định cư.

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Tags

dự án Vingroup

sân vận động

Phạm Nhật Vượng

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