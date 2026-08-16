Diễn biến mới nhất tại siêu dự án đường sắt đi qua 6 tỉnh, thành phía Bắc

Đến nay, 7 địa phương phía Đông Hải Phòng đã giải phóng hơn 419.000 m² mặt bằng, đạt khoảng 15% tổng diện tích cần thu hồi 2,72 triệu m² để triển khai dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Theo Cổng thông tin điện tử TP Hải Phòng, ngày 15/8, lãnh đạo UBND thành phố đã đi kiểm tra thực địa và nghe báo cáo công tác giải phóng mặt bằng dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua khu vực phía Đông Hải Phòng.

Đoạn tuyến qua Hải Phòng có chiều dài gần 90 km, cùng 2 tuyến nhánh dài gần 21 km, đi qua 21 xã, phường, đặc khu. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 11.200 tỷ đồng; diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 445 ha, ảnh hưởng khoảng 5.650 hộ dân và 48 tổ chức.

Từ ngày 3/6 đến 15/7/2026, Ban Quản lý Dự án Đường sắt đã bàn giao hồ sơ, cọc giải phóng mặt bằng phần tuyến và các nhà ga cho 21 địa phương.

Đến nay còn 2 vị trí chưa được bàn giao hồ sơ, cọc giải phóng mặt bằng, gồm khoảng 650 m tuyến chính tại đặc khu Cát Hải và toàn bộ tuyến nhánh cảng Nam Đồ Sơn.

Để phục vụ giải phóng mặt bằng, UBND thành phố giao thực hiện 14 dự án với 22 khu tái định cư. Đến nay, các địa phương đã hoàn thành giải phóng mặt bằng các khu tái định cư, trong khi hạ tầng kỹ thuật cơ bản đã được đầu tư xong.

Sau khi nhận bản trích lục địa chính, các địa phương đã lập báo cáo nguồn gốc sử dụng đất, họp dân và ban hành thông báo thu hồi đất. Đến nay, 7 địa phương phía Đông Hải Phòng đã giải phóng mặt bằng hơn 419.000 m² trên tổng số 2,72 triệu m².

Bản đồ hướng tuyến dự án đường sắt Hà Nội-Lào Cai-Hải Phòng (Ảnh: Ban QLDA Đường sắt).

Qua kiểm tra, lãnh đạo UBND thành phố nhấn mạnh đây là dự án trọng điểm quốc gia, yêu cầu các địa phương tập trung hoàn thành nhiệm vụ để dự án triển khai đúng chủ trương Quốc hội phê duyệt.

Ban Quản lý Dự án Đường sắt được yêu cầu chốt danh sách giải phóng mặt bằng, báo cáo sơ đồ hướng tuyến và mặt cắt các ga...

Sở Tài nguyên và Môi trường được giao phối hợp với các địa phương tháo gỡ các vướng mắc; Sở Tài chính nghiên cứu điều chuyển vốn giải phóng mặt bằng giữa các dự án, giữa các địa phương để đẩy nhanh giải ngân đầu tư công năm 2026...

Lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu hoàn thành giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp trong tháng 8/2026 và đất ở trong tháng 9/2026.

Theo quy hoạch, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng có chiều dài tuyến chính khoảng 390,9 km và các tuyến nhánh khoảng 27,9 km, sử dụng đường đơn khổ 1.435 mm.

Tốc độ thiết kế đạt 160 km/h đối với đoạn từ ga Lào Cai đến ga Nam Hải Phòng, 120 km/h qua khu vực đầu mối Hà Nội và 80 km/h đối với các đoạn còn lại.

Tuyến đi qua 6 tỉnh, thành phố gồm: Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Phòng. Điểm đầu tuyến tại vị trí nối ray với đường sắt Trung Quốc thuộc phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai; điểm cuối tại ga cảng Lạch Huyện, đặc khu Cát Hải, TP. Hải Phòng.