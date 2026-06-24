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Diễn biến mới liên quan vụ dàn cảnh móc túi tại Liên Hoa Bảo Tháp

CA LINH
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Công an TP Cần Thơ đã xác định được 31 đối tượng trong 3 vụ việc trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản tại Liên Hoa Bảo Tháp.

Liên quan đến vụ trộm cắp tài sản bằng hình thức dàn cảnh móc túi tại Khu du lịch Liên Hoa Bảo Tháp ở xã An Ninh, ngày 24-6, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết đã có thêm 2 đối tượng ra đầu thú.

Diễn biến mới liên quan vụ dàn cảnh móc túi tại Liên Hoa Bảo Tháp - Ảnh 1.

Ba đối tượng Quốc, Điệp và Ngọc

Diễn biến mới liên quan vụ dàn cảnh móc túi tại Liên Hoa Bảo Tháp - Ảnh 2.

Đối tượng Trần Gia Bảo. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Hai đối tượng gồm: Phạm Quốc (SN 1985, ngụ An Giang), Nguyễn Thị Ngọc Điệp (SN 1986, ngụ TP Cần Thơ). Tại cơ quan công an, các đối tượng đều thừa nhận hành vi cùng đồng bọn dàn cảnh trộm điện thoại di động của du khách vào ngày 28-1.

Ngoài ra, đối tượng còn lại trong nhóm là Lý Thị Bích Ngọc (SN 1968, ngụ tỉnh An Giang) hiện đang bị tạm giam vì có hành vi trộm cắp tài sản tại một bệnh viện trên địa bàn TPHCM.

Trước đó, Công an TP Cần Thơ cũng bắt tạm giam Trần Gia Bảo (SN 2004; ngụ phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ), để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, ngày 28-1, Bảo cùng đồng bọn dàn cảnh trộm cắp điện thoại di động của một du khách đang tham quan Liên Hoa Bảo Tháp (thuộc Công ty TNHH Chế biến thực phẩm bánh pía, lạp xưởng Tân Huê Viên). Sau đó, các đối tượng đem tài sản bán được 5,5 triệu đồng và chia nhau tiêu xài.

Như vậy, tính đến nay, Công an TP Cần Thơ đã xác định được 31 đối tượng trong 3 vụ trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản tại Liên Hoa Bảo Tháp.

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vụ dàn cảnh móc túi

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