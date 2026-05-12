Vị đại gia muốn thay chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn bồi thường

Theo kế hoạch sáng nay (12/5), Tòa án Quân sự Trung ương mở phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc xin hưởng án treo của các bị cáo: Nguyễn Duy Cường (nguyên thiếu tướng, cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân); Hoàng Viết Quang (nguyên thiếu tướng, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng); Nguyễn Văn Hậu (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Phúc Sơn); Nguyễn Thị Hằng (cựu Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Phúc Sơn - chị gái Hậu); Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Á).

Tuy nhiên, phiên toà đã bị hoãn. Toà án chưa thông báo rõ lý do.

Trước đó, để chuẩn bị cho phiên phúc thẩm, Hội đồng xét xử đã triệu tập một số đơn vị với tư cách người liên quan, trong đó có Tập đoàn Phúc Sơn , đại diện Ngân hàng MBBank chi nhánh Bắc Sài Gòn và một đại gia có nhu cầu mua lại cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu tại phiên sơ thẩm.

Được biết, tại phiên sơ thẩm, đại gia này xác nhận đang thỏa thuận mua lại cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và sẽ thay bị cáo Hậu bồi thường cho các bị hại. Vì thế, trong đơn kháng cáo, bị cáo Hậu muốn tòa tạo điều kiện để mình ủy quyền cho doanh nhân nộp tiền mặt hoặc chứng thư bảo lãnh của ngân hàng.

Phiên sơ thẩm ghi nhận, khoảng 100 khách hàng mua đất của Nguyễn Văn Hậu cho rằng, vị đại gia “không thành ý” khi không xuất hiện tại tòa. Các bị hại này nói không vừa lòng khi Hậu và đại gia bàn bạc mà mình không được nêu ý kiến, do đó thỏa thuận này chưa có kết quả.

Ngoài ra, vụ án có 414 bị hại hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khác có đơn kháng cáo. Hàng trăm người trong số này đã mời nhiều luật sư để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho mình.

Bản án sơ thẩm xác định, sân bay Nha Trang cũ diện tích hơn 238ha, giáp đường biển đẹp nhất tỉnh Khánh Hòa, thuộc quyền quản lý của Trường Sĩ quan Không quân. Đây là tài sản đặc biệt phục vụ nhiệm vụ quốc phòng.

Năm 2015, Chính phủ chấp thuận đề nghị của tỉnh, cho phép chuyển giao đất này cho tỉnh Khánh Hòa để phát triển dự án kinh tế, đô thị, dịch vụ. Chính phủ "nhấn mạnh" việc khai thác đất phải đảm bảo minh bạch, đúng thẩm quyền, đúng luật.

Một góc đất sân bay Nha Trang đã bàn giao cho Tập đoàn Phúc Sơn.

Cú lừa phân lô, thu về hơn 7.000 tỷ đồng

Tuy nhiên, tháng 4/2015, UBND tỉnh Khánh Hòa lại phê duyệt quy hoạch dự án, chủ đầu tư là Tập đoàn Phúc Sơn, không qua đấu thầu.

Thủ tướng Chính phủ cũng chưa phê duyệt nhưng Tập đoàn Phúc Sơn được các bị cáo là cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và hai cựu Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường, Hoàng Viết Quang “bàn giao tạm” để cắm mốc, kiểm kê.

Sau đó, nhiều văn bản liên tục được ký để "hợp thức hóa" việc giao đất trái phép và các hoạt động bàn giao vẫn ồ ạt diễn ra.

Theo cơ quan tố tụng, đến tháng 1/2016, sân bay Nha Trang mới có quyết định đóng cửa nhưng hơn một tháng trước đó, gần 63ha đã được giao cho Tập đoàn Phúc Sơn.

Dù được giao trái phép, pháp lý chưa rõ ràng, bị cáo Nguyễn Văn Hậu vẫn chỉ đạo cấp dưới quảng cáo rầm rộ, phân lô, ký gần 1.000 hợp đồng chuyển nhượng cho các nhà đầu tư, thu về hơn 7.000 tỷ đồng. Hồ sơ vụ án ghi nhận Thiếu tướng Hoàng Viết Quang được Nguyễn Văn Hậu đưa lợi ích vật chất và các dịp lễ, tết.

Các bị cáo tại tòa.

Trong vụ án còn 4 bị cáo, gồm: Nguyễn Chiến Thắng (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) bị phạt mức án 4 năm tù; bị cáo Lê Đức Vinh (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) bị phạt 3 năm 6 tháng tù; bị cáo Đào Công Thiên (nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa) bị phạt 3 năm 6 tháng tù; bị cáo Võ Tấn Thái (nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh) lĩnh 3 năm 6 tháng tù cùng về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai". Tuy nhiên, nhóm này không kháng cáo.

Riêng hai nguyên Thiếu tướng Hoàng Viết Quang và Nguyễn Duy Cường cùng bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù; bị cáo Nguyễn Văn Hậu lĩnh tổng hợp với bản án cũ là 30 năm tù tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Chị gái Hậu, bị cáo Nguyễn Thị Hằng bị phạt 8 năm 6 tháng tù.