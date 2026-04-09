Diễn biến bất ngờ vụ nghi bạo hành trẻ tại cơ sở mầm non tư thục ở Hưng Yên

Theo thông tin thì vào ngày 7/4, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cháu bé bị một người phụ nữ liên tiếp tác động vào người. Cụ thể, vào 10h42 ngày 7/4, trong quá trình thay quần áo cho trẻ, do cháu bé quấy khóc, người phụ nữ đã bế cháu bé lên, thả mạnh xuống khu vực các cháu khác đang nằm và tiếp tục đánh vào chân cháu bé.

Hôm nay (9/4), tờ Sức khỏe và Đời sống thông tin, vụ việc xảy ra tại Cơ sở mầm non tư thục Hoa Hồng Nhung (thôn Sa Lung, xã Phạm Ngũ Lão) do bà Vũ Thị Phương làm chủ. Và bà Phương cũng chính là người có hành vi bạo hành với cháu P.T.P (mới đi học tại cơ sở này khoảng hơn 1 tháng) được ghi lại trong clip.

Hành vi khiến dư luận bức xúc. (Ảnh cắt từ clip)

Trong buổi làm việc, cơ quan chức năng đã yêu cầu chủ cơ sở mầm non tường trình sự việc, xuất trình các giấy tờ có liên quan đến hoạt động của cơ sở. Đến sáng 8/4, Cơ sở mầm non Hoa Hồng Nhung đã tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác xác minh.

Bên cạnh đó cũng trong ngày 8/4, toàn bộ 55 trẻ em thuộc cơ sở mầm non này đã được chuyển đến trường Mầm non Phù Ủng (xã Phạm Ngũ Lão), bảo đảm đầy đủ các điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục.

Trước đó vào ngày 7/4, trả lời phỏng vấn trên báo Phụ nữ Việt Nam, ông Đặng Đức Lâm, Phó Chủ tịch UBND xã Phạm Ngũ Lão (tỉnh Hưng Yên) thông tin thêm về nguồn gốc đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội. Đoạn clip được trích xuất từ camera của cơ sở, sau đó phụ huynh cháu bé xem lại, ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội trong lúc bức xúc. Cũng theo ông Lâm, cơ sở mầm non nơi xảy ra sự việc đã được cấp phép hoạt động từ năm 2021.

Sau sự việc, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên đã có văn bản gửi UBND xã Phạm Ngũ Lão đề nghị làm rõ, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định hiện hành. Đồng thời, Sở chỉ đạo, chấn chỉnh đội ngũ giáo viên tại các cơ sở mầm non (đặc biệt là cơ sở mầm non ngoài công lập) trên địa bàn, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho trẻ và nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.