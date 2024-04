Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 30/4

Ba Lan kêu gọi Đức cung cấp tên lửa cho Ukraine: Ngoại trưởng Ba Lan vừa bày tỏ mong muốn Thủ tướng Đức sẽ thay đổi lập trường và cung cấp cho Ukraine tên lửa hành trình Taurus của Đức, sau khi Mỹ gửi tên lửa tầm xa tới Kiev. Bộ trưởng Ba Lan nhấn mạnh việc Mỹ gửi tên lửa ATACMS tầm xa tới Ukraine là động thái phản ứng trước sự leo thang ở Ukraine , điều này đòi hỏi Đức cũng phải có những đáp trả phù hợp.

Ảnh minh họa: Reuters

Ukraine đối mặt khó khăn ở tiền tuyến : Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay: “Về phía Ukraine, khu vực tiền tuyến đang gặp nhiều khó khăn. Điều quan trọng nhất đối với chúng tôi lúc này là duy trì trạng thái chiến đấu”. Theo ông Dmitry Peskov, trong thời gian tới, lực lượng Nga tiếp tục tăng cường thêm quân và hoàn thành nhiệm vụ của chiến dịch quân sự đặc biệt.

Cùng thời điểm, tư lệnh quân sự Ukraine, Tướng Aleksandr Syrsky mô tả tình hình ở tiền tuyến đối với Ukraine là “khó khăn”. Theo vị này, mọi thứ “có xu hướng trở nên tồi tệ hơn".

Khoảnh khắc hệ thống HIMARS bị “xé toạc” sau đòn tấn công của UAV Lancet : Sputnik ngày 28/4 đưa tin, quân đội Nga tiếp tục phá hủy hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS của Ukraine bằng đòn tấn công từ máy bay không người lái HIMARS.

Máy bay không người lái trinh sát của Nga thuộc Nhóm chiến đấu miền Tây đã theo dõi HIMARS từ khoảng cách xa. Sau khi xác định vị trí mục tiêu, nhóm vận hành UAV Lancet của Nga đã ngay lập tức hành động. Trong video do Avia.pro công bố, UAV Lancet đã lao vào và phá hủy HIMARS từ khoảng cách xa, khiến mục tiêu nổ tung. Cuộc tấn công diễn ra vào ban đêm ở khu vực Krasny Liman ở vùng lãnh thổ do Kiev tạ thời kiểm soát.

Ukraine đang thảo luận về gói hỗ trợ 10 năm với Mỹ: "Các nhóm của chúng tôi - Ukraine và Mỹ - đang nghiên cứu một thỏa thuận song phương về an ninh, về cơ sở cụ thể của an ninh và sự hợp tác giữa hai nước. Chúng tôi đang nỗ lực đưa ra các cam kết để đạt được mức hỗ trợ cụ thể trong năm nay và trong 10 năm tới; bao gồm hỗ trợ về quân sự, tài chính và chính trị, cũng như những gì liên quan đến việc sản xuất vũ khí chung", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong một bài đăng trên Telegram cá nhân.

Lính Nga chê xe phá mìn Mỹ nặng, khó tham chiến ở Ukraine : Hãng tin RIA Novosti của Nga hôm 28/4 công bố video binh sĩ nước này đang khám nghiệm xe phá mìn M1150 và xe cứu kéo M88A2 Hercules của Ukraine được kéo về từ tiền tuyến gần thành phố Avdeevka hồi tuần trước. Binh sĩ Nga kiểm tra xe phá mìn M1150 thu gần Avdeevka, cho rằng mẫu xe do Mỹ sản xuất quá nặng và không hợp với chiến trường lầy lội.

Tổng thống Putin: Số liệu kinh tế Nga đầu năm cao hơn dự báo: Ông Putin cho biết số liệu kinh tế đầu năm của Nga cao hơn dự báo, GDP từ tháng 1 đến tháng 2 tăng 6% so với cùng kỳ năm 2023. "Dữ liệu về nền kinh tế Nga đầu năm cao hơn dự báo của chính phủ, ngân hàng và một số chuyên gia khác. GDP của Nga trong thời gian tháng 1 và tháng 2 tăng 6% so với cùng kỳ năm trước", Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại cuộc họp về vấn đề kinh tế và cho biết thêm, nguồn thu ngân sách Liên bang Nga 3 tháng đầu năm tăng hơn 1,5 lần so với cùng kỳ 2023.