Nga nói Ukraine không thể tự phóng ATACMS. Các chuyên gia cho rằng, Ukraine không thể tự phóng ATACMS tấn công lãnh thổ Nga mà không có sự can thiệp của các quân nhân Mỹ.

“Quân nhân Mỹ tham gia vào việc dẫn đường tên lửa ATACMS... và điều phối hành trình bay của chính để thực hiện cuộc tấn công. Chúng tôi có thể khẳng định như vậy”, ông Alexander Mikhailov, người đứng đầu Cục Phân tích Chính trị-Quân sự của Nga, nói với Sputnik.

Theo ông Mikhailov, tên lửa ATAMCS do Mỹ sản xuất sử dụng dữ liệu định vị vệ tinh do quân đội Mỹ cung cấp. Việc lựa chọn mục tiêu và tọa độ của chúng được các chuyên gia kỹ thuật quân sự Mỹ thực hiện. Quá trình tải dữ liệu vào đầu dẫn đường của tên lửa cũng do quân nhân Mỹ thực hiện.

“Vụ phóng không thể thực hiện được nếu không có các quân nhân Mỹ. Họ sẽ không chuyển giao các thuật toán, mã hay cơ chế nhập tọa độ vào tên lửa ATACMS cho lực lượng Ukraine”, ông Mikhailov nói.

Xe quân sự của Ukraine bị phá hủy ở tỉnh Kursk của Nga, ngày 20/8/2024. Ảnh: Sputnik

Cựu quan chức Mỹ nói Nga có quyền tấn công các mục tiêu của NATO. Lawrence Wilkerson, một Đại tá đã nghỉ hưu từng là Chánh văn phòng của cựu Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell, đã đưa ra tuyên bố trên sau khi Tổng thống Joe Biden cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do Washington cung cấp để tấn công vào bên trong nước Nga. Theo ông Wilkerson, việc Ukraine phóng tên lửa ATACMS sẽ không thể thực hiện nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ.

"Tổng thống Putin và Ngoại trưởng Lavrov đã nói rõ ràng và chính xác về vấn đề này. Sẽ cần có nguồn dữ liệu vệ tinh và nhân sự Mỹ cũng như NATO để phóng các tên lửa này, do đó, NATO đã tham chiến. Vì vậy, Nga có mọi quyền theo luật pháp quốc tế để tấn công các mục tiêu của NATO ngay bây giờ". Ông Wilkerson nói với TASS.

Cách Nga sử dụng chiến thuật "săn sói" để phá vỡ phòng tuyến Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ, các lực lượng của Moscow hoạt động tại khu vực Kurakhove đã phá vỡ phòng tuyến của Ukraine một cách có hệ thống bằng một chiến thuật mà các thợ săn sói hay sử dụng.

Chiến thuật này bao gồm: Các đơn vị tấn công của Nga sẽ chia thành nhiều nhóm nhỏ, sau đó các nhóm này tiến hành bao vây kẻ thù rồi tấn công từ nhiều hướng. Đây là chiến thuật mà đối phương không có chỗ để cơ động.

Bị cô lập và liên tục bị đẩy lùi từ tất cả mọi phía, các binh lính Ukraine cảm thấy không thể giữ vững các vị trí của mình bất kể họ được phòng thủ tốt đến đâu và họ thường lựa chọn đầu hàng thay vì kháng cự vô ích.

Mỹ công bố gói viện trợ an ninh mới trị giá 275 triệu USD cho Ukraine. Mỹ ngày 20/11 đã công bố gói viện trợ an ninh mới trị giá 275 triệu USD cho Ukraine. Gói viện trợ được công bố trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine đã vượt qua mốc 1.000 ngày.

Đây là gói viện trợ thứ 17 của Mỹ dành cho Ukraine và được lấy từ kho dự trữ của bộ Quốc phòng Mỹ kể từ tháng 8 năm 2021. Gói viện trợ trị giá 275 triệu USD bao gồm đạn cho hệ thống pháo và tên lửa, các loại vũ khí chống tăng, và thiết bị bảo hộ chống vũ khí hóa học, sinh học, phóng xạ, và hạt nhân.

Ngoài gói viện trợ cho Ukraine, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã cho phép chuyển giao mìn chống bộ binh cho Ukraine, đảo ngược chính sách cấm chuyển giao và sử dụng mìn chống bộ binh của Mỹ bên ngoài bán đảo Triều Tiên. Đây là loại mìn chống bộ binh, "không bền", nghĩa là chúng có thể tự hủy, hoặc mất điện tích pin khiến chúng không hoạt động. Theo một số quan chức Mỹ, phía Ukraine đã cam kết không sử dụng mìn ở những khu vực có dân thường sinh sống

Hàng loạt máy bay tiêm kích MiG-31K và oanh tạc cơ Tu-95MS của Nga cất cánh. Cảnh báo không kích đã vang lên khắp Ukraine rạng sáng 21/11 sau khi máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS và tiêm kích MiG-31K của không quân Nga đồng loạt xuất kích và bay về hướng Biển Caspi.

Cũng trong sáng 21/11, hải quân Ukraine thông báo 24 tàu chiến Nga đã xuất hiện ở Biển Đen, năm trong số đó được trang bị tên lửa hành trình Kalibr. Theo nguồn tin, năm tàu này có thể phóng tới 28 tên lửa Kalibr trong một loạt bắn.

Hải quân Ukraine cũng xác nhận hai tàu chiến của Nga được ghi nhận ở Biển Địa Trung Hải, một trong số đó trang bị tên lửa Kalibr, có khả năng phóng tới 16 tên lửa.

Nga phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tấn công Ukraine. Theo Không quân Ukraine, lực lượng Nga đã tấn công thành phố Dnipro, nhắm vào các doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng quan trọng, bằng nhiều loại tên lửa khác nhau trong khoảng thời gian từ 5h đến 7h ngày 21/11.

Cụ thể, một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đã được phóng từ tỉnh Astrakhan của Nga, một tên lửa đạn đạo Kh-47M2 Kinzhal đã được phóng từ một máy bay chiến đấu MiG-31K ở tỉnh Tambov, và bảy tên lửa hành trình Kh-101 được phóng từ máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS ở tỉnh Volgograd.

“Các đơn vị tên lửa phòng không của Ukraine đã phá hủy sáu tên lửa Kh-101. Các tên lửa khác không gây ra bất kỳ thiệt hại đáng kể nào”, Không quân Ukraine tuyên bố, cho biết thêm rằng không có thông tin nào về thương vong được ghi nhận.

Ukraine triển khai tên lửa Storm Shadow từ 6 máy bay chiến đấu Su-24. Cựu phi công quân sự Ilya Tumanov, người điều hành kênh Telegram nổi tiếng Fighterbomber cho biết, lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công tỉnh Kursk của Nga bằng tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh cung cấp. Theo ông, 6 máy bay Su-24 đã tham gia vào cuộc tấn công, phóng cùng lúc 12 tên lửa.

Ông Tumanov lưu ý rằng, việc Ukraine sử dụng đồng bộ một số phương tiện phóng để phóng số lượng tên lửa lớn như vậy cho thấy chiến thuật đã được Kiev cân nhắc kỹ lưỡng.

Trước đó, Bloomberg dẫn lời một quan chức phương Tây giấu tên cho biết, Ukraine phóng tên lửa tầm xa Storm Shadow của Anh vào lãnh thổ Nga lần đầu tiên.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov từ chối bình luận về vụ việc.

Ông Zelensky nói sẽ giành lại Crimea bằng ngoại giao. Trong một cuộc phỏng vấn mới với hãng tin Fox, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine không thể công nhận bất kỳ vùng lãnh thổ nào của nước này lọt vào tay Nga kể từ năm 2014.

Người đứng đầu Kiev nhấn mạnh, Ukraine sẵn sàng giành lại kiểm soát bán đảo Crimea bằng các biện pháp ngoại giao vì không muốn để mất hàng chục nghìn sinh mạng vì mục tiêu này.