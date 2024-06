Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 17/6

Thổ Nhĩ Kỳ nhận định đề xuất hòa bình của Tổng thống Nga là một tia hy vọng: Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho rằng, những đề xuất hòa bình mới cho cuộc xung đột Nga - Ukraine do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra là một tia hy vọng. Phát biểu trong phiên khai mạc Hội nghị về hòa bình Ukraine tại Thụy Sĩ, ông Fidan nói rằng, Nga vừa đưa ra các điều kiện mới, bất kể các điều kiện đó là gì thì đây cũng là một bước tiến quan trọng và là một tia hy vọng để bắt đầu cho việc chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Ukraine gặp nhiều thách thức trước ngày đàm phán gia nhập EU: Ngay sau khi đại sứ của các nước thành viên EU đã nhất trí về nguyên tắc về khuôn khổ đàm phán cho các cuộc đàm phán gia nhập của Ukraine và Moldova. Dự kiến các Bộ trưởng EU sẽ chính thức phê chuẩn quyết định này trong cuộc họp vào ngày 21/6. Quyết định được đưa ra tại cuộc họp Ủy ban Đại diện Thường trực tại Liên minh Châu Âu, gồm người đứng đầu hoặc phó trưởng phái đoàn từ các quốc gia thành viên EU tại Brussels.

Quân đội Ukraine khai hỏa hệ thống pháo Grad về phía quân đội Nga gần tiền tuyến khu vực Donetsk. Ảnh: Reuters

Khoản vay 50 tỷ USD cho Ukraine được thực hiện như thế nào?: Các nước G7 đã nhất trí về khoản vay 50 tỷ USD cho Ukraine. Lợi nhuận thu được từ tài sản bị đóng băng của Nga sẽ được dùng để hoàn trả cho khoản vay đó. Tuy nhiên hiện vẫn còn nhiều chi tiết chưa rõ ràng.

Không có hòa bình thật sự ở Ukraine nếu không có Nga: Ngoại trưởng Saudi Arabia, Hoàng tử Faisal bin Farhan Al Saud cho biết, sự tham gia của Nga rất quan trọng trong bất kỳ cuộc đàm phán đáng tin cậy nào nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh hòa bình cho Ukraine tại khu nghỉ mát Burgenstock của Thụy Sĩ, Hoàng tử Faisal bin Farhan Al Saud nhắc lại cam kết của Saudi Arabia trong việc “hỗ trợ mọi nỗ lực nhằm chấm dứt” xung đột giữa Moscow và Kiev và “đạt được hòa bình bền vững và công bằng”.

Tổng thống Pháp nói hòa bình không thể là sự đầu hàng của Ukraine: Tổng thống Pháp Macron cho rằng Ukraine không được phép chấp nhận các yêu sách của Nga để mang lại hòa bình dài lâu cho Ukraine. Phát biểu tại "Thượng đỉnh về Hòa bình ở Ukraine" tại Thụy Sĩ vào ngày 15/6, Tổng thống Macron kêu gọi đưa thêm nhiều nước vào quá trình tìm kiếm chấm dứt xung đột Ukraine - Nga.

New York Times công bố dự thảo thỏa thuận hòa bình bí mật giữa Nga và Ukraine: Tờ New York Times đã công bố một số tài liệu mà họ tuyên bố là bản dự thảo của một thỏa thuận hòa bình được Moscow và Kiev đàm phán ở Istanbul, trong những tháng đầu tiên của cuộc xung đột ở Ukraine. Theo tờ New York Times (NYT), Mỹ và Ba Lan đã không hài lòng trước những đề xuất này vì lo ngại chúng sẽ dẫn đến việc “giải giáp” Ukraine.

Hội nghị thượng đỉnh tại Thụy Sĩ có đặt nền móng cho hòa bình Ukraine?: Thế giới đang hướng sự quan tâm về Thụy Sĩ, nơi hơn 90 phái đoàn các nước cùng nhau nghiên cứu các đề xuất hòa bình cho xung đột Nga - Ukraine. Tổng thống Ukraine coi hội nghị là nền móng tạo nên lịch sử; song nhiều đại diện tham dự hội nghị lại không mấy lạc quan về một kết quả thành công khi thiếu vắng sự tham gia của Nga.

Nga tuyên bố phá hủy bệ phóng ATACMS sắp khai hỏa của Ukraine: Quân đội Nga thông báo tập kích tổ hợp HIMARS và M270 Ukraine, trong đó một khẩu đội mang tên lửa ATACMS chuẩn bị khai hỏa.

"Các đơn vị thuộc cánh quân Dnepr đã phá hủy tổ hợp pháo phản lực M142 HIMARS và M270 MLRS do Mỹ chế tạo, cùng một pháo tự hành 2S1 Gvozdika trong vòng 24 giờ qua. Lực lượng này cũng đánh bại nhân lực và thiết bị của Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 23 Ukraine tại tỉnh Dnipro", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Xe tăng Nga T-72 câu pháo hạ gục thiết giáp Ukraine bên bờ Dnipro: Từ vị trí ẩn nấp, xe tăng T-72 của Nga nã pháo theo tọa độ, vô hiệu hóa một nhóm bộ binh và xe thiết giáp của quân đội Ukraine ở trên hữu ngạn sông Dnipro ở tỉnh Kherson. Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video ghi cảnh một kíp xe tăng T-72B3M thuộc nhóm tác chiến Dnipro đã bắn pháo hạ gục một nhóm bộ binh và xe thiết giáp của Ukraine trên bờ phải của sông Dnipro.

Mục đích của Nga khi triển khai “rồng lửa” S-500 ở Crimea: Việc Nga triển khai S-500 được cho là nhằm bảo vệ Cầu Kerch trước các cuộc tấn công của Ukraine, do tầm quan trọng chiến lược của công trình này. Dù vậy, các nhà phân tích quân sự cho rằng, Moscow có thể còn có mục đích khác.