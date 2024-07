Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 14/7

New York Times: Ukraine sẽ không mở cuộc phản công mới trong năm nay: Hôm 12/7, tờ New York Times đưa tin các quan chức của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không kỳ vọng Ukraine sẽ thực hiện nỗ lực phản công mới nhằm đẩy lùi quân đội Nga trong năm nay, bất chấp việc các quốc gia thành viên đã cam kết cung cấp vũ khí mới trị giá hàng tỷ USD cho Kiev.

Quân đội Ukraine trên chiến trường. Ảnh: Getty

Theo nguồn tin, tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington tuần này, Ukraine đã nhận được cam kết cung cấp thêm tên lửa, xe bọc thép và đạn dược từ Mỹ và các đồng minh. Các quốc gia này đồng thời cũng ký cam kết hỗ trợ lâu dài cho Kiev. Tuy nhiên, tờ New York Times cho biết sẽ mất nhiều tháng và nhiều năm để việc chuyển giao vũ khí hoàn tất vì một số trong đó vẫn chưa được sản xuất.

Ukraine tăng cường sản xuất UAV FPV trong bối cảnh xung đột leo thang: Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine, ông Oleksandr Kamyshin cho biết, Kiev đang trên đà sản xuất "nhiều hơn đáng kể" các máy bay tấn công không người lái FPV vào cuối năm nay so với mục tiêu ban đầu.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Business Insider bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Washington DC, ông Kamyshin cho biết máy bay tấn công không người lái FPV "chiếm một phần đáng kể trong bối cảnh xung đột đang leo thang hiện nay". Ông gọi FPV là "máy bay không người lái cối" và "máy bay không người lái pháo binh" để ám chỉ đến tiềm năng gây nổ của chúng tương tự như những vũ khí tấn công tầm xa khác.

"Năm nay, chúng tôi sẽ sản xuất nhiều hơn 1 triệu FPV so với dự kiến. Các máy bay tấn công tầm trung, tầm xa sẽ được ưu tiên sản xuất vì chúng phát huy hiệu quả tốt hơn trên chiến trường", ông Kamyshin nói.

Bộ trưởng quốc phòng Nga - Mỹ điện đàm lần thứ hai trong vòng một tháng: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã điện đàm với người đồng cấp Nga Andrey Belousov lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tháng, và một ngày sau khi hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) kết thúc tại Washington.

Theo Lầu Năm Góc, cuộc điện đàm diễn ra hôm 12/7 do phía Nga khởi xướng. Trong đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhấn mạnh "tầm quan trọng của việc duy trì đường dây liên lạc trong bối cảnh cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine".

Lần gần đây nhất hai bộ trưởng quốc phòng điện đàm là vào ngày 25/6. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã có một thời gian dài không nói chuyện trực tiếp, từ tháng 3/2023. Liên lạc giữa Washington và Moscow gần như bị cắt đứt hoàn toàn kể từ khi xung đột bùng phát ở Ukraine.

Ukraine đang phản công lực lượng Nga ở một số mặt trận: Quân đội Ukraine đang cố gắng giành thế chủ động chiến thuật bằng cách tiến hành các cuộc phản công lực lượng Nga ở một số mặt trận, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho biết.

Theo ISW, các quan chức Mỹ và phương Tây từng dự đoán lực lượng Ukraine sẽ chủ yếu hoạt động ở thế phòng thủ trong vòng sáu tháng tới.

Tuy nhiên, trên thực tế, quân đội Ukraine đang tích cực tiến hành các cuộc phản công ở một số mặt trận phía đông. Cường độ và thời gian diễn ra các hoạt động phản công phụ thuộc đáng kể vào sự hỗ trợ của phương Tây.

Nga nêu điều kiện tham dự hội nghị hoà bình Ukraine lần hai: Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, Nga sẽ chỉ tham gia hội nghị thượng đỉnh hoà bình Ukraine lần hai nếu Moscow biết rõ về nội dung của các cuộc đàm phán.

“Tổng thống Vladimir Putin giải thích rằng chúng tôi sẵn sàng thảo luận về tình hình một cách tổng thể, tất cả các khía cạnh liên quan đến an ninh ở châu Âu, an ninh của chúng tôi, và sự đảm bảo an ninh cho các quốc gia khác. Tất cả những điều này nên được thảo luận cùng lúc”, ông Peskov nói.

Nga đã nhiều lần nhấn mạnh sẽ không tham gia bất kỳ hội nghị thượng đỉnh hòa bình quốc tế nào dựa trên công thức hòa bình của ông Zelensky, điều mà Moscow cho là xa rời thực tế.