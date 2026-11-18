Bị cáo thừa nhận hoàn toàn trách nhiệm về việc phân xác nạn nhân.

Trong ngày xét xử thứ 40 của phiên tòa hình sự tại Tòa án Cấp cao Hồng Kông (Trung Quốc) về vụ sát hại Abby Choi Tin-fung (Thái Thiên Phượng), bố chồng cũ của cô là ông Kwong Kau (Quảng Cầu) đã ra làm chứng vào thứ Tư (18/11). Bị cáo thừa nhận hoàn toàn trách nhiệm về việc phân xác nạn nhân, đồng thời bác bỏ cáo buộc có người lên kế hoạch sát hại cô.

Trả lời phần xét hỏi của luật sư bào chữa Oliver Davies, ông Kwong Kau khai rằng vào chiều ngày 21/2/2023, khi ông đang tập thể dục và chạy bộ tại bãi đỗ xe Tai Mei Tuk, con trai lớn của ông là Anthony Kwong Kong-kit (Quảng Cảng Kiệt, anh chồng cũ nạn nhân) đã gọi điện vào khoảng 3 giờ chiều để báo rằng có chuyện nghiêm trọng xảy ra và Choi dường như đã bất tỉnh.

Bố chồng cũ phủ nhận có kế hoạch sát hại từ trước

Bật khóc trên bục nhân chứng, Kwong Kau kể lại việc đã đợi từ 10 đến 20 phút tại bãi đỗ xe trước khi Anthony Kwong lái một chiếc xe bảy chỗ tới. Nhìn vào bên trong, ông thấy con trai út là Alex Kwong Kong-chi (Quảng Cảng Trí, chồng cũ nạn nhân) đang khóc trên ghế, trong khi chị Choi nằm úp mặt dưới sàn xe.

Ông cho biết mình đã bước lên xe, kiểm tra hơi thở, nhịp tim cùng mạch đập của Choi và xác định cô không còn dấu hiệu sự sống. Do có người qua lại gần đó, ông bảo Anthony Kwong lái xe quay về căn hộ tầng trệt của gia đình tại số 56B làng Lung Mei Tsuen, trên đường Ting Kok ở quận Tai Po.

Tại ngôi nhà ở làng này, bị cáo Kwong Kau khai rằng họ đã đặt thi thể Choi vào một chiếc thùng nhựa gần cửa sổ bên hông lối vào, sau đó ông yêu cầu hai con trai rời đi ngay lập tức. Ông trình bày trước tòa rằng lúc đó bản thân chỉ đứng đó mà không biết phải làm gì, cứ đứng nhìn trân trân vào chiếc thùng nhựa.

Khi luật sư Davies hỏi liệu ông có chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc phân xác Abby Choi hay không, Kwong Kau đáp là có. Bị cáo cũng trả lời dứt khoát là "Không" khi được hỏi liệu ông có lên kế hoạch từ trước để giết cô hay không, đồng thời cũng phủ nhận khi bị gặng hỏi về việc liệu có ai khác đã âm mưu thực hiện vụ giết người này. Ông còn lưu ý thêm rằng khi Anthony Kwong quay lại căn hộ vào tối hôm đó, người con trai này chỉ ở trong phòng tắm để trấn tĩnh lại chứ không hề bước vào các phòng khác.

Trước đó, Anothy đã khai người trực tiếp sát hại Abby Choi trên xe ô tô là Alex.

Hiện tại, cả ba cha con Kwong Kau, Anthony Kwong và Alex Kwong đều phủ nhận tội danh giết người, nhưng đã nhận tội cản trở việc chôn cất hợp pháp thi thể Abby Choi trong khoảng thời gian từ ngày 21 đến ngày 23/2/2023. Phiên tòa vẫn đang tiếp tục diễn ra dưới sự chủ trì của Phó Thẩm phán Tòa án Cấp cao Brian Keith.

Nguồn: The Standard HK