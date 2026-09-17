Diễn biến bất ngờ tại phiên tòa xét xử 'trùm siêu xe' Phan Công Khanh

Chủ tọa cho hay có nhận được đơn thỉnh cầu do mẹ bị cáo Huỳnh Xuân Vấn (bị cáo Vấn đang trốn truy nã) gửi cho HĐXX. Đáng lưu ý nội dung đơn này mẹ bị cáo ghi lại từ cuộc gọi từ bị cáo Vấn.

Phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử Phan Công Khanh (32 tuổi, còn gọi Khanh “Super”), Huỳnh Xuân Vấn (39 tuổi, đang bị truy nã) và Mohamach Da Pha (30 tuổi, ngụ An Giang) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” diễn ra hôm nay (17/9) đã xuất hiện tình huống bất ngờ.

Trưa 17/9, Chủ tọa phiên tòa, thẩm phán TAND TPHCM Ngô Ngọc Thắng cho hay, trước khi diễn ra phiên tòa, HĐXX có nhận được đơn thỉnh cầu do mẹ bị cáo Huỳnh Xuân Vấn nộp.

Thẩm phán TAND TPHCM Ngô Ngọc Thắng - Chủ tọa phiên tòa.

Theo HĐXX, đơn thỉnh cầu có nhiều trang viết tay, mẹ bị cáo Vấn nêu trong đơn về việc nhận được điện thoại không hiển thị số từ bị cáo Vấn. Nội dung cuộc đàm thoại này được người mẹ ghi lại trong đơn thỉnh cầu nộp cho HĐXX.

Theo nội dung đơn, bị cáo Vấn trình bày một số nội dung liên quan tới vụ án.

Chủ tọa nói rằng, đơn và nội dung đơn chưa được thẩm định và người nộp đơn cũng chỉ ghi lại qua điện thoại, nên HĐXX không kết luận gì về đơn này. Tuy nhiên, do là hồ sơ kèm trong vụ án nên HĐXX công bố việc có nhận được đơn và một phần nội dung của đơn.

Đến khoảng 12h30 trưa nay, HĐXX tiến hành hội ý, sau đó chủ tọa phiên tòa công bố quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, tiếp tục làm rõ một số nội dung liên quan vụ án.

Phan Công Khanh (từ phải sang) và Mohamach Da Pha tại phiên tòa sáng 17/9.

Cầm cố, bán xe của khách để trả nợ

Trước đó, tại phần xét hỏi, trả lời HĐXX, Phan Công Khanh thừa nhận cáo trạng truy tố bị cáo về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” là đúng người, đúng tội và không oan sai.

Khanh cho biết Công ty TNHH K-Supper do bị cáo và Huỳnh Xuân Vấn góp vốn, mỗi người 50%. Khanh giữ chức giám đốc, là người đại diện theo pháp luật. Do hoạt động kinh doanh thua lỗ, Khanh cùng Vấn bàn bạc tìm cách giải quyết các khoản nợ.

Liên quan chiếc McLaren 650S Spider trị giá hơn 7,1 tỷ đồng của chị L.N.T.H., Khanh khai nhận xe để bán giúp. Sau đó, bị cáo cùng Vấn bàn bạc việc mang xe đi cầm cố. Khanh thừa nhận đã gọi điện yêu cầu chủ xe giao bản chính giấy tờ với lý do để khách xem trước khi mua.

Sau khi có giấy tờ, Khanh giao cho Vấn thực hiện việc cầm cố. Chiếc xe được cầm cố lần đầu với số tiền khoảng 2 tỷ đồng, sau đó tiếp tục cầm cố thêm khoảng 1 tỷ đồng. Khanh khai không biết Vấn cầm xe cho ai và khẳng định không trực tiếp nhận khoản tiền này.

Đối với chiếc Mercedes Brabus G800, Khanh khai ban đầu mượn xe cùng một chiếc ô tô khác của ông P. để trưng bày tại showroom nhân dịp khai trương. Khi hết thời hạn trưng bày, Vấn bàn bạc với Khanh về việc bán chiếc xe để lấy tiền trả nợ.

Khanh cho biết chiếc xe được bán với giá 24,5 tỷ đồng, hai bên có lập giấy tờ viết tay nhưng việc mua bán do Vấn thực hiện. Khi HĐXX hỏi số tiền bán xe hiện ở đâu, Khanh khai không biết khoản tiền này đang được ai giữ…

Tại phiên tòa, Viện Kiểm sát công bố cáo trạng cho biết, từ tháng 5/2023, sau khi nhận chiếc McLaren trị giá 7,1 tỷ đồng của chị L.N.T.H. cùng giấy tờ xe, Khanh cùng Huỳnh Xuân Vấn và Mohamach Da Pha mang chiếc xe này đi cầm cố, vay tổng cộng 3 tỷ đồng. Khanh sử dụng số tiền này để giải quyết các khoản nợ và chi phí khác.

Về chiếc Mercedes Brabus G800. Khanh và Vấn đưa ra thông tin gian dối rằng Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại K-Supper đã mua chiếc xe này. Tin tưởng thông tin trên, ông T.H.P. đồng ý mua lại xe với giá 24,5 tỷ đồng. Sau khi ông P. chuyển tiền, Khanh sử dụng tiền vào mục đích cá nhân và không giao xe cho ông P..

Cáo trạng xác định bị cáo Mohamach Da Pha mượn một ô tô BMW trị giá 870 triệu đồng của anh L.T.S. để sử dụng. Sau đó, Da Pha tự ý mang chiếc xe đi cầm cố, lấy 1 tỷ đồng đưa cho Huỳnh Xuân Vấn. Khi chủ xe hỏi, Da Pha nói dối rằng chiếc BMW vẫn đang được sử dụng.