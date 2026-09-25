Điểm yếu chết người bị quân Nga khai thác

Giới chuyên gia Mỹ đã xác định được một điểm yếu then chốt của Quân đội Ukraine trên mặt trận, nên chuẩn bị sẵn phương tiện và phương án tấn công.

Theo bài bình luận của chuyên gia Vikram Mittal trên tạp chí Forbes của Mỹ phiên bản tiếng Nhật, máy bay không người lái (UAV) là xương sống trong hệ thống phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine trước sự tấn công không ngừng nghỉ của quân Nga, nhưng hiện nó cũng trở thành một điểm yếu của họ.

Theo bài viết, máy bay không người lái đã được Quân đội Ukraine bố trí bên trong các công sự kiên cố, tạo ra các vùng tiêu diệt mục tiêu sâu tới 30km ở một số khu vực trên chiến tuyến.

Tờ tạp chí Mỹ lưu ý, trong các vùng kiểm soát của UAV, máy bay không người lái Ukraine có thể nhanh chóng xác định và tiêu diệt các cụm quân, xe bọc thép và hệ thống pháo binh của Nga.

Tuy nhiên, trong một đánh giá chiến lược gần đây, chỉ huy trưởng Quân đoàn Azov số 1 là Tướng Denis Prokopenko đã chỉ ra rằng, có một số vấn đề đã bộc lộ, khiến hệ thống này xuất hiện một số điểm yếu đáng kể.

Theo ông, Nga sẽ cố gắng khai thác những hạn chế này trong cuộc tấn công mùa Thu tập trung vào khu vực Dobropillia.

Vấn đề đầu tiên mà ông Prokopenko chỉ ra là sự sụt giảm số lượng máy bay không người lái của Ukraine trên tiền tuyến.

Điểm yếu này sẽ thúc đẩy các tướng lĩnh Nga tận dụng lợi thế mật độ tuần tra của máy bay không người lái suy giảm nghiêm trọng, để tiến hành các cuộc tấn công cơ giới quy mô lớn.

Vấn đề thứ hai là mùa Đông sắp tới sẽ khiến tình trạng thời tiết xấu đi đáng kể, sẽ ngăn cản Ukraine phóng và vận hành nhiều loại máy bay không người lái.

Điều đáng chú ý là các nhà phân tích quân sự Ukraine hiện cũng đưa ra những dự đoán tương tự về việc sương mù đang bao phủ khu vực chiến sự, khiến việc sử dụng máy bay không người lái trở nên bất khả thi.

Các chuyên gia nhấn mạnh, nắm được đặc điểm này nên Bộ chỉ huy quân Nga dự định khai thác điều kiện thời tiết xấu để tiến hành các chiến dịch tấn công cơ giới quy mô lớn.

Tình báo quân sự Ukraine tuyên bố Lực lượng Vũ trang Nga đã chuẩn bị một lượng lớn thiết bị quân sự, đặc biệt là phương tiện thiết giáp để sử dụng trong thời tiết xấu sắp tới.

Các chuyên gia nói thêm rằng, Lực lượng vũ trang Nga hiện đang hoàn tất việc giải phóng Dobropillia và tiếp tục chiến đấu trên các tuyến đường tiếp cận cụm đô thị Slavyansk-Kramatorsk.

Với những gì đã phân tích ở trên, dự kiến quân Nga sẽ có những lợi thế lớn trên con đường đánh chiếm phần còn lại của Donetsk, giành quyền kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass.