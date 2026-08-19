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Điểm thi các môn của học sinh chuyên Tuyên Quang: Ít bài đạt điểm giỏi

Hà Linh
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Ngoài Toán, tiếng Anh lần thi lại thấp hơn rất nhiều so với lần thi trước, Bộ GD&ĐT cũng công bố kết quả điểm thi các môn còn lại. Số liệu cho thấy, các môn thi có số bài đạt điểm giỏi rất thấp.

Bộ GD&ĐT công bố kết quả thi các môn của hơn 300 thí sinh thi lại Tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang theo từng môn như sau:

Ngữ Văn trung bình 7,18

Môn Ngữ văn có 324 thí sinh dự thi, trong đó điểm trung bình là 7.18. Lớp chuyên Văn đạt điểm trung bình cao nhất là 8,0, lớp thấp nhất là chuyên Hóa đạt mức điểm 6,69.

Toàn trường, có 76 bài thi đạt điểm 8 trở lên, chiếm 23,5%. Ngược lại, có 6 thí sinh có mức điểm dưới 5, chiếm 1,9%.

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Vật lý điểm trung bình 6,64

Trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT, Vật lý là môn tự chọn nên có 140 thí sinh dự thi. Điểm trung bình là 6,64 và có 31 bài thi đạt điểm 8 trở lên; có 22 em đạt mức điểm dưới 5.

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Môn Hóa học có điểm khá cao

Trong các môn thi, môn Hóa học có điểm trung bình lên tới 7,53. Chỉ có 113 thí sinh dự thi môn này nhưng có tới 45 em đạt điểm 8 trở lên, chiếm 39,8% và chỉ có 4 em đạt mức điểm dưới 5, chiếm tỉ lệ 3,5%.

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Môn Sinh học chỉ có 1 em trên 8 điểm

Môn Sinh học có 38 thí sinh dự thi, trong đó chỉ có duy nhất 1 em đạt điểm 8 trở lên; 6 em đạt điểm dưới trung bình.

Điểm trung bình môn Sinh học của học sinh chuyên Tuyên Quang cũng khá thấp, chỉ dừng lại ở con số 5,87. Lớp chuyên Sinh cũng chỉ có điểm trung bình là 5,89, trong khi lớp chuyên Toán cao nhất là, 6,65 điểm.

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Môn Lịch sử điểm trung bình 5,55

Lịch sử có điểm trung bình là 5,55 điểm và cũng là môn hiếm có thí sinh đạt mức điểm giỏi. Điều đáng nói, có tới 31 em đạt mức điểm trung bình dưới 5, chiếm tỉ lệ 27,7%.

- Ảnh 5.

Địa lý có 9 bài thi điểm giỏi

Môn Địa lý có 36 thí sinh đăng ký dự thi. Kết quả cho thấy, điểm trung bình là 6,77. Có 9 bài thi đạt mức điểm 8 trở lên và 4 bài thi yếu kém.

- Ảnh 6.
Tags

Tuyên Quang

điểm trung bình

thí sinh

thí sinh dự thi

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