Điểm nóng xung đột ngày 30-8: Tổng thống Ukraine nhắc lại vấn đề khó với ông Donald Trump

“Bảo đảm an ninh phải dựa trên hiểu biết chung, có tính đến lợi ích an ninh của Nga” - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phát biểu hôm 29-8.

Các đồng minh châu Âu của Ukraine đang nỗ lực xây dựng phương án đảm bảo an ninh hậu xung đột cho Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây cho biết một khuôn khổ đảm bảo an ninh sẽ được thiết lập sớm nhất trong tuần tới.

Bà Zakharova khẳng định các đề xuất hiện tại “thiên vị và có mục đích kiềm chế Nga”. “Đề xuất này vi phạm nguyên tắc an ninh không thể chia tách và gán cho Kiev vai trò khiêu khích chiến lược trên biên giới Nga, làm tăng nguy cơ liên minh NATO tham gia xung đột vũ trang với Nga” - bà nhấn mạnh.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Trước đó, Moscow tuyên bố không đồng tình với các đề xuất của châu Âu và sẽ không chấp nhận bất kỳ sự hiện diện nào của quân đội NATO trên lãnh thổ Ukraine.

Cùng ngày 29-8, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc thảo luận về đảm bảo an ninh cho Ukraine cần diễn ra ở cấp lãnh đạo và Tổng thống Mỹ Donald Trump nên góp mặt.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng nhắc nhở ông Donald Trump cần chú ý tới thời hạn do chính mình tự đặt ra để quyết định bổ sung lệnh trừng phạt Nga, khi Tổng thống Nga Vladimir Putin bỏ ngỏ khả năng gặp trực tiếp ông Zelensky. Ông Zelensky dự kiến tiếp tục thảo luận với giới lãnh đạo châu Âu trong tuần tới về những cam kết “giống NATO”.

"Chúng ta cần rõ ràng cấu trúc này", ông nói. "Sau đó, chúng tôi muốn kết nối với Tổng thống Donald Trump trong một cuộc họp và cho ông ấy biết quan điểm của chúng tôi về vấn đề này".

Ông Zelensky cũng muốn thấy Quốc hội các nước đồng minh phê chuẩn đảm bảo an ninh. "Chúng tôi muốn ràng buộc về mặt pháp lý. Chúng tôi không muốn chứng kiến bản ghi nhớ Budapest thứ 2" - ông nói, ám chỉ đến thỏa thuận năm 1994, trong đó Kiev từ bỏ kho vũ khí hạt nhân để đổi lấy những đảm bảo an ninh.