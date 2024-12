Điểm nóng xung đột ngày 3-12: Nhóm vũ trang Iraq sang tham chiến tại Syria

Một sĩ quan của quân đội Syria cho rằng lực lượng dân quân Iraq vượt biên là lực lượng tiếp viện mới được gửi đến để hỗ trợ tiền tuyến phía Bắc.

Các tay súng Iraq, gồm nhóm Kataib Hezbollah và Fatemiyoun, đến gần thị trấn Bukamal ở miền Đông Syria, gia nhập các đơn vị đã được triển khai tại Syria để hỗ trợ chính quyền Damascus.

Phiến quân giành quyền kiểm soát Aleppo vào cuối tuần qua sau một cuộc tấn công bất ngờ. Ảnh: EPA

Lực lượng quân sự của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad trước đó bất ngờ bị đẩy lùi khỏi TP Aleppo vào cuối tuần qua sau một cuộc tấn công do lực lượng vũ trang Hồi giáo Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dẫn đầu.

Sau cuộc gặp với với ông Assad tại Damascus hôm 1-12, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi đã gọi đây là cuộc thảo luận "hữu ích, thẳng thắn và thân thiện".

Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani cũng đã thảo luận về những diễn biến bất ngờ ở Syria với Quốc vương Jordan Abdullah II. Theo đó, thủ tướng Iraq cho rằng an ninh và sự ổn định của Syria gắn liền chặt chẽ với an ninh quốc gia của Iraq và đóng vai trò quan trọng đối với an ninh khu vực.

Bộ Quốc phòng Syria cho biết họ đã triển khai quân tiếp viện đến Hama và các điểm nóng khác để phản công giữa lúc có thông tin về các cuộc không kích tiếp theo của Syria và Nga nhằm vào Idlib, trung tâm kiểm soát của HTS hiện nay.

Theo đài RT, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ chính quyền Tổng thống Syria Bashar Assad. Các máy bay chiến đấu của Nga đồn trú tại Syria đã tiến hành các cuộc không kích vào lực lượng phiến quân trong những ngày gần đây.

Theo hãng thông tấn nhà nước SANA, Damascus đã thành công trong việc ngăn chặn phiến quân gần TP Hama ở miền Trung Syria sau khi nhận được quân tiếp viện. SANA đưa tin các cuộc không kích của Nga cũng nhắm vào các trụ sở, vũ khí và kho đạn dược.

Người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng chính quyền hai nước đã liên lạc và phân tích tình hình, đồng thời sẽ lên kế hoạch về cách tiếp cận ổn định khu vực.