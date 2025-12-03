Điểm nóng xung đột ngày 3-12: Nga - Ukraine liên tiếp tung đòn vào nhau

Kênh Telegram Exilenova+ cho biết hai bể chứa tại nhà máy lọc dầu đã bốc cháy. Thống đốc khu vực Andrey Klychkov xác nhận khu vực bị máy bay không người lái tấn công trong đêm, gây cháy tại các cơ sở nhiên liệu và năng lượng nhưng ông không nêu rõ đó là cơ sở nào.

Đám cháy lớn đã bùng phát ở TP Livny thuộc tỉnh Oryol – Nga. Ảnh: Telegram

Livny là nơi đặt kho dầu Orelnefteproduct, cơ sở này từng bị máy bay không người lái tấn công vào ngày 24-1. Bộ Quốc phòng Nga cho rằng lực lượng phòng không đã đánh chặn và phá hủy 45 máy bay không người lái của Ukraine.

Hiện Ukraine chưa bình luận về việc liệu họ có liên quan vụ tấn công hay không.

Trước đó, vụ tấn công ở TP Oryol xảy ra vào ngày 16-11 khi tiếng nổ vang lên giữa lúc có thông tin rằng nhà máy nhiệt điện (TPP) địa phương có thể đã bị tấn công.

Một ngày sau đó, thống đốc Oryol cho biết hệ thống phòng không đã tiêu diệt 10 máy bay không người lái trong 24 giờ trước đó. Ông cho biết có thiệt hại tại một ngôi nhà, hai tòa nhà chung cư và một số phương tiện nhưng không đề cập đến cuộc tấn công vào TPP.

Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau nhiều vụ nổ làm rung chuyển Oryol vào ngày 13-11, khi Ukraine phóng tên lửa hành trình tầm xa "Flamingo" sâu vào lãnh thổ Nga.

Trong diễn biến liên quan, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn của Nga diễn ra ở phía Nam khu vực Odesa – Ukraine vào ngày 2-12, nhắm vào các cơ sở năng lượng và cơ sở hạ tầng dân sự, đồng thời gây mất điện nhiều hộ dân.

Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn của Nga diễn ra ở phía Nam khu vực Odesa – Ukraine. Ảnh: Telegram

Các lực lượng Nga đã nhiều lần tấn công khu vực Odesa trong những tuần gần đây, đẩy mạnh chiến dịch làm tê liệt lưới điện của Ukraine trước những tháng mùa đông. Ông Oleh Kiper, người đứng đầu chính quyền khu vực Odesa, cho biết một nhà máy điện, một tòa nhà hành chính và một số ngôi nhà đã bị hư hại.

Đám cháy đã bùng phát tại cơ sở năng lượng này nhưng lính cứu hỏa và các tình nguyện viên đã nhanh chóng khống chế. Cho đến nay, chưa có báo cáo về thương vong. Các đội cứu hộ đang làm việc tại hiện trường trong khi các cơ sở hạ tầng quan trọng đang tạm thời vận hành bằng máy phát điện.

Công ty năng lượng DTEK cho biết một trong những cơ sở của họ đã bị tấn công. Khoảng 8.000 hộ gia đình đã được kết nối lại bằng hệ thống dự phòng nhưng 36.300 hộ gia đình vẫn chưa có điện. Các đội sửa chữa đang làm việc xuyên đêm.