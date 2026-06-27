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Điểm nóng xung đột ngày 27-6: Ukraine đánh rát, Nga ban bố tình trạng khẩn cấp ở Crimea

Phương Linh
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Giới chức do Nga bổ nhiệm ở Crimea ban bố tình trạng khẩn cấp hôm 26-6, khi các đòn không kích liên tiếp của Ukraine gây mất điện, thiếu nhiên liệu.

Tình trạng mất điện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến Sevastopol, thành phố lớn nhất ở Crimea, trong nhiều ngày qua. Nhiên liệu được phân phối theo định mức 20 lít mỗi tuần cho người dân. Sevastopol cũng hủy bỏ dịch vụ phà, cấm tụ tập ngoài trời và tắt đèn đường.

Thống đốc Mikhail Razvozhayev cho biết việc hạn chế cung cấp điện sẽ tiếp tục vì công tác sửa chữa lưới điện bị tạm dừng sau khi có cảnh báo không kích do hoạt động của máy bay không người lái Ukraine.

Nga ban bố tình trạng khẩn cấp tại bán đảo Crimea - Ảnh 1.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy khói trên cầu bắc qua eo biển Kerch hôm 22-6. Ảnh: Vantor

Còn Sergei Aksyonov, lãnh đạo Crimea được Nga bổ nhiệm, chia sẻ tình trạng khẩn cấp sẽ mở đường cho việc ra quyết định nhanh chóng nhằm đảm bảo hoạt động ổn định của tất cả lĩnh vực quan trọng với sinh kế của người dân.

Chỉ huy lực lượng máy bay không người lái Ukraine, Robert Brovdi, cho biết Kiev đã tập kích trạm biến áp điện chính của Sevastopol 7 lần vào rạng sáng 24-6.

Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014. Việc Ukraine tấn công Crimea không phải điều bất ngờ. Kiev bắt đầu nhắm vào Crimea từ mùa hè năm 2023 sau khi Nga sử dụng nơi đây làm căn cứ phóng tên lửa và máy bay không người lái.

Tuy nhiên, chiến dịch hiện tại đánh dấu bước ngoặt từ những đòn không kích lẻ tẻ vào mục tiêu quân sự quan trọng sang chiến lược dồn dập nhằm chặn đứng đường tiếp tế của Nga.

Từ tháng 4, máy bay không người lái tầm trung của Ukraine liên tục nhắm mục tiêu vào các phương tiện giao thông Nga di chuyển dọc theo tuyến đường R-280 - được gọi là xa lộ Novorossiya - khi chiến dịch "phong tỏa hậu cần" có hiệu lực.

Ukraine cũng tấn công các phà vận chuyển dầu và vật liệu quân sự qua eo biển Kerch - các cây cầu nối bán đảo với phần lãnh thổ Nga kiểm soát ở tỉnh Kherson, các kho nhiên liệu, cơ sở lưu trữ khí đốt và cơ sở hạ tầng điện ở Crimea.

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Nga

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