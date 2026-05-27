Điểm nóng xung đột ngày 27-5: Đàm phán Iran - Mỹ "ngoài cứng trong mềm"?

Phương Linh
|

Chuyên gia nhận định mặc dù đàm phán Mỹ - Iran chưa có đột phá, có một số tín hiệu lạc quan khi hai bên dường như sẵn sàng nới lỏng lập trường.

Ông Andrea Dessi - phó giáo sư về quan hệ quốc tế và chính trị toàn cầu tại Đại học Mỹ tại Rome (Ý) - nhận xét đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn "biến động khôn lường" và chưa thể tiến gần đột phá.

"Tuy nhiên, tôi nhìn thấy tín hiệu lạc quan nhất định khi cục diện đang dịch chuyển và thay đổi, cùng với đó là sự mềm mỏng hơn trong lập trường của Iran lẫn Mỹ” - ông Dessi chia sẻ với Al Jazeera.

“Mỹ đang nới lỏng một số lằn ranh đỏ từng thảo luận suốt nhiều năm hoặc nhiều thập niên qua, như vấn đề tên lửa hành trình hay các lực lượng đồng minh của Iran trong khu vực. Thay vào đó, họ tập trung nhiều hơn vào việc bóc tách và giải quyết riêng rẽ từng vấn đề” - ông nói.

Tín hiệu tích cực từ hòa đàm Iran - Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hoặc sẽ đạt “thỏa thuận tuyệt vời và có ý nghĩa, hoặc sẽ không có thỏa thuận nào” với Iran. Ảnh: AP

Dẫu vậy, ông Dessi cho rằng chưa thể chủ quan rằng giai đoạn nguy hiểm nhất đã qua. "Chúng ta cần tiếp tục tập trung và hy vọng các kênh ngoại giao bí mật cùng các bên trung gian hòa giải sẽ tiếp tục thúc đẩy tiến trình đi đúng hướng" - ông nói.

Ông Imtiaz Gul - CEO Trung tâm Nghiên cứu và An ninh (Pakistan) - cho rằng trọng tâm cuộc gặp giữa Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ liên quan tới nỗ lực hòa giải nhằm chấm dứt xung đột Mỹ - Iran.

“Tôi tự hỏi việc Islamabad vừa đóng vai trò trung gian hòa giải vừa duy trì mối quan hệ với Trung Quốc khó khăn đến mức nào, khi việc đóng cửa eo biển Hormuz ảnh hưởng rất lớn đến Trung Quốc” - ông nói.

Tuy nhiên, Pakistan có lợi thế khi Iran, Mỹ, Trung Quốc và Nga đều đang đặt niềm tin vào nước này. Ông Gul nói thêm Islamabad khá khó xử khi phải cân bằng quan hệ với Bắc Kinh và Washington, song Mỹ “nhận ra ngoài Ấn Độ, Islamabad còn có những ưu tiên riêng về quan hệ đối tác chiến lược” với Trung Quốc.

Viết trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hoặc sẽ đạt “thỏa thuận tuyệt vời và có ý nghĩa, hoặc sẽ không có thỏa thuận nào” với Iran. Trước đó, Ngoại trưởng Marco Rubio cũng bày tỏ quan điểm tương tự, nói Mỹ sẽ hoặc ký thỏa thuận chặt chẽ với Iran, hoặc đối đầu với Tehran theo “một cách khác”.

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

