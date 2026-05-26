1 quyết định của Trung Quốc vừa khiến 53 quốc gia đồng loạt hưởng lợi

Trung Quốc mở cửa chưa từng có cho nông sản châu Phi

Đúng nửa đêm 1/5, 24 tấn táo Nam Phi đã trở thành lô hàng nhập khẩu đầu tiên vào Trung Quốc theo một sáng kiến mang tính bước ngoặt, khi Trung Quốc mở rộng chính sách miễn thuế cho tất cả 53 quốc gia châu Phi mà nước này có quan hệ ngoại giao. Chính sách này có hiệu lực từ ngày 1/5, theo Tân Hoa Xã.

Lô hàng, được các nhân viên hải quan Thâm Quyến ở miền nam Trung Quốc thông quan nhanh chóng vào rạng sáng 1/5, đang trên đường đến các siêu thị và chợ đầu mối trên khắp cả nước. Đối với loại táo Nam Phi này, thuế suất đã giảm mạnh từ 10% xuống còn 0%, giúp tăng cường khả năng cạnh tranh về giá trên thị trường Trung Quốc.

"Đây thực sự là một lợi ích lớn," ông Luo Shengcong, tổng giám đốc của Công ty TNHH Đại lý Quốc tế Thâm Quyến Kin Shing Yip, cho biết, đồng thời nói thêm rằng lô hàng hiện tại sẽ giúp tiết kiệm được khoảng 20.000 nhân dân tệ (khoảng 2.929 đô la Mỹ).

Kể từ ngày 1/12/2024, Trung Quốc đã thực hiện chính sách miễn thuế đối với các quốc gia kém phát triển nhất đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, trong đó có 33 quốc gia kém phát triển nhất ở châu Phi.

Động thái miễn thuế mới này là một bước tiến lớn khác sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho cả hợp tác thương mại và đầu tư giữa Trung Quốc và châu Phi cũng như sự phát triển của châu Phi.

Lô táo châu Phi nhập khẩu miễn thuế vào Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

Mục đích của Trung Quốc

Theo AP, chính sách của Trung Quốc cho phép các nền kinh tế lớn nhất châu Phi được tiếp cận thị trường nước này miễn thuế trong hai năm tới, trong bối cảnh đối thủ kinh tế của Bắc Kinh là Mỹ đang tìm cách áp đặt các loại thuế nhập khẩu mới theo nỗ lực bảo hộ mậu dịch của Tổng thống Donald Trump.

Thỏa thuận với Trung Quốc bao gồm 20 nền kinh tế lớn nhất châu Phi, trong đó có Nam Phi , Ai Cập, Nigeria , Algeria và Kenya. Trước đó, Trung Quốc đã bãi bỏ thuế quan đối với 33 quốc gia nghèo hơn ở châu Phi, có nghĩa là 53 trong số 54 quốc gia trên lục địa hiện đủ điều kiện được "miễn thuế" đối với hàng hóa.

Quốc gia không đủ điều kiện là quốc gia nhỏ bé Eswatini vì đây là quốc gia duy nhất ở châu Phi duy trì quan hệ ngoại giao chính thức với đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Ủy ban Thuế quan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc cho biết thỏa thuận này sẽ thúc đẩy sự phát triển chung giữa Trung Quốc và châu Phi.

Theo Tân Hoa Xã, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết việc này sẽ đặc biệt có lợi cho các sản phẩm của châu Phi như ca cao từ Bờ Biển Ngà và Ghana, cà phê và bơ từ Kenya, và trái cây họ cam quýt và rượu vang từ Nam Phi, những mặt hàng trước đây phải chịu thuế từ 8% đến 30%.

Bờ Biển Ngà là nhà sản xuất ca cao lớn nhất thế giới, cùng với Ghana chiếm hơn 50% nguồn cung toàn cầu. Nam Phi là một nhà xuất khẩu trái cây họ cam quýt lớn.

Trung Quốc chiếm ưu thế trong thâm hụt thương mại lớn với châu Phi

Trung Quốc nói rằng thỏa thuận miễn thuế là động thái thúc đẩy phát triển chung, nhưng trên thực tế, cán cân thương mại giữa nước này và châu Phi vẫn rất lớn, trong khi các quốc gia châu Phi đang nợ Bắc Kinh hàng tỷ đô la tiền trả nợ.

Kim ngạch thương mại Trung Quốc - châu Phi đạt mức kỷ lục 348 tỷ USD vào năm 2025, mặc dù xuất khẩu của Trung Quốc sang châu Phi tăng khoảng 25% lên 225 tỷ USD, trong khi nhập khẩu từ châu Phi chỉ tăng khoảng 5% lên 123 tỷ USD, làm gia tăng thâm hụt thương mại đối với châu Phi.

Trung Quốc từ lâu đã nhập khẩu nguyên liệu thô từ châu Phi và xuất khẩu trở lại hàng hóa chế biến. Thierry Pairault, một chuyên gia về quan hệ Trung Quốc - châu Phi tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp, cho biết mặc dù chính sách mới có thể mang lại một số lợi ích cho các sản phẩm nông nghiệp, nhưng hầu hết các mặt hàng xuất khẩu nguyên liệu thô của châu Phi như dầu mỏ và khoáng sản đã được miễn thuế khi xuất khẩu sang Trung Quốc.