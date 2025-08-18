Điểm nóng xung đột ngày 18-8: Hàng loạt lãnh đạo châu Âu đến Mỹ cùng tổng thống Ukraine

Văn phòng Tổng thống Pháp ngày 17-8 cho biết Tổng thống Emmanuel Macron sẽ cùng người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky và một số lãnh đạo châu Âu đến thủ đô Washington của Mỹ vào ngày 18-8 (giờ địa phương).

"Họ sẽ thúc đẩy nỗ lực phối hợp giữa châu Âu với Mỹ nhằm đạt được nền hòa bình công bằng và lâu dài, đồng thời bảo vệ lợi ích cốt lõi của Ukraine và an ninh châu Âu" - Kyiv Independent dẫn thông báo từ Văn phòng Tổng thống Pháp.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (trái) và Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Chính phủ Đức cũng xác nhận Thủ tướng Friedrich Merz sẽ tới Washington cùng Tổng thống Zelensky để bàn với Tổng thống Donald Trump về tình hình Ukraine.

"Các cuộc đàm phán sẽ đề cập đến những đảm bảo an ninh, vấn đề lãnh thổ và tiếp tục hỗ trợ Ukraine phòng thủ trước sức ép từ Nga, trong đó có duy trì áp lực trừng phạt Moscow, cùng nhiều vấn đề khác" - chính phủ Đức cho hay.

Trước khi tới Mỹ, nhà lãnh đạo Ukraine đã đến Brussels - Bỉ và có cuộc họp song phương với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.

Lãnh đạo Uỷ ban châu Âu cho biết bà sẽ gặp Tổng thống Donald Trump cùng các lãnh đạo châu Âu khác tại Nhà Trắng vào ngày 18-8 theo đề xuất từ Tổng thống Ukraine.

"Trong cuộc gặp tại Nhà Trắng, Thủ tướng Anh Keir Starmer sẽ khẳng định sẵn sàng ủng hộ giai đoạn tiếp theo của các cuộc đàm phán và tiếp tục hỗ trợ Ukraine cho đến khi nào cần thiết"- Văn phòng Thủ tướng Anh cho hay.

Văn phòng Thủ tướng Phần Lan và Thủ tướng Ý cùng ngày cũng đưa ra thông báo tương tự như Pháp, Đức, Anh.

Mặc dù vậy, theo RT, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết EU và Anh không nên đánh giá quá cao ảnh hưởng của họ đối với việc giải quyết xung đột Ukraine. Nhà lãnh đạo Đức nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục đóng vai trò dẫn đầu trong tiến trình hòa bình giữa với Nga với láng giềng Ukraine.

Loạt động thái trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có "cuộc gặp tốt đẹp và thành công" với người đồng cấp Donald Trump tại bang Alaska – Mỹ.



