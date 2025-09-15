Điểm nóng xung đột ngày 15-9: Ukraine nhận tin vui từ Đức, Anh, Pháp

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết Berlin sẽ triển khai chương trình trị giá 351 triệu USD nhằm cung cấp cho Ukraine hàng ngàn máy bay không người lái (UAV) tầm xa có thể tấn công sâu vào các mục tiêu quân sự của Nga.

Đây là một phần "sáng kiến tấn công tầm xa mới" được công bố trong cuộc họp của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine (UDCG), còn gọi là hội nghị thượng đỉnh Ramstein, tại London - Anh hôm 9-9.

Đức, Anh sẽ giúp củng cố năng lực phòng không của Ukraine. Ảnh: depositphotos.com

Tại hội nghị, Anh cũng tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey tuyên bố London sẽ tài trợ sản xuất hàng ngàn UAV tầm xa ngay trên lãnh thổ Anh, sau đó chuyển giao cho Ukraine.

Ông Healey tiết lộ Quỹ hỗ trợ quân sự quốc tế do Anh dẫn đầu đã vượt mốc 2 tỉ bảng Anh (2,7 tỉ USD). Kể từ cuộc họp UDCG trước vào tháng 7, Anh đã chuyển giao cho Ukraine gần 5 triệu viên đạn, 60.000 quả đạn pháo, cùng tên lửa, rốc-két và hơn 200 hệ thống tác chiến điện tử.

"Nga đang gia tăng các đợt tấn công vào Ukraine, vì vậy chúng ta phải hành động nhanh hơn, mạnh hơn để chuyển giao những khí tài quân sự cần thiết cho Kiev" - ông Healey nhấn mạnh, đồng thời khẳng định mốc tài trợ 2 tỉ bảng Anh là "biểu tượng của sự đoàn kết" khi 11 quốc gia phối hợp với Anh để tăng tốc hỗ trợ Ukraine.

Pháp cũng tái khẳng định lập trường ủng hộ Kiev khi Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu Benjamin Haddad cho biết bất chấp tình hình chính trị bất ổn tại Paris, ngân sách quốc phòng của Pháp vẫn được đảm bảo tăng và sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine sẽ tiếp tục.

"Hỗ trợ Ukraine là vấn đề mang tính đồng thuận, từ cánh tả đến cánh hữu. Đó là lợi ích cốt lõi đối với an ninh của nước Pháp" – quan chức Pháp nhấn mạnh.