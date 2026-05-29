Điểm nóng xung đột 29-5: Iran bảo vệ Oman khi ông Donald Trump đe dọa "cho nổ tung"

Xuân Mai
|

Iran cho rằng Mỹ liên tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và đe dọa một số quốc gia trong khu vực, bao gồm cả Oman.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei chỉ trích lời đe dọa "phá hủy" một quốc gia thành viên Liên hợp quốc là "dấu hiệu nguy hiểm của việc bình thường hóa tình trạng vô luật pháp và bắt nạt trong quan hệ quốc tế".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei. Ảnh: Mehr News Agency

Chỉ trích hành động gây hấn quân sự của Mỹ nhằm vào thành phố cảng Bandar Abbas diễn ra hôm 28-5, ông Esmaeil Baghaei nhấn mạnh những hành động chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia của Iran là vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Ông Baghaei cho rằng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có nghĩa vụ thực hiện trách nhiệm pháp lý của mình để buộc Mỹ phải chịu trách nhiệm.

Ông Baghaei nhấn mạnh quyết tâm của Iran trong việc thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của Iran theo Điều 51 Hiến chương Liên hợp quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cũng lên án lời đe dọa của các quan chức Mỹ đối với Oman, đồng thời bày tỏ sự đoàn kết với chính phủ và nhân dân Oman.

Ông Baghaei tuyên bố việc đe dọa một quốc gia thành viên Liên hợp quốc luôn đóng vai trò xây dựng và có trách nhiệm trong việc thúc đẩy hòa bình an ninh khu vực là vi phạm nguyên tắc cơ bản cấm đe dọa cũng như sử dụng vũ lực.

Những phát biểu của ông Baghaei được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố eo biển Hormuz vẫn sẽ mở cửa cho tất cả và không nằm dưới sự kiểm soát của bất kỳ ai. Theo ông, Oman sẽ phải hành xử như những nước khác, nếu không Mỹ "sẽ cho nổ tung".

Trong phát biểu ngày 28-5 (giờ Mỹ), Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Washington sẽ không chấp nhận bất kỳ nỗ lực nào nhằm áp đặt “phí qua đường” đối với hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.

Ông Bessent cảnh báo Mỹ sẽ nhắm mục tiêu trừng phạt mạnh mẽ các cá nhân, doanh nghiệp hoặc quốc gia liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc hỗ trợ cơ chế thu phí này.

Trước đó, ông Bessent cũng cảnh báo các tổ chức không được trả bất kỳ khoản phí nào liên quan đến việc đi qua eo biển Hormuz.

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

