Diễm My 9X và bạn trai chuẩn "tướng phu thê" trong ảnh check-in cùng nhau tại Úc

Chiều ngày 21/4, Diễm My 9X đã đăng tải hình ảnh mới xuất hiện bên bạn trai doanh nhân Vinh Nguyễn. Nữ diễn viên vui vẻ chia sẻ khoảnh khắc tập luyện thể dục thể thao chăm chỉ bên nửa kia. Diễm My 9X còn hài hước tiết lộ câu chuyện bị bạn trai hối thúc: "Cho ăn nhà hàng ngon xong tưởng được ngủ một giấc ai dè bị bắt chạy vượt cầu Harbour Bridge xong quành lại hết 10km".

Khi chung một khung hình, Diễm My 9X và bạn trai Vinh Nguyễn được người hâm mộ nhận xét chuẩn "tướng phu thê" vì đường nét trên khuôn mặt và nụ cười hao hao giống nhau. Đông đảo khán giả và bạn bè đã dành lời khen cho cặp đôi: "Dễ thương quá chị ơi", "Nhìn anh chị giống nhau quá ạ"...

Bạn trai là người hối thúc Diễm My 9X tập luyện thể dục thể thao

Tháng 4/2018, Diễm My 9X lần đầu chia sẻ về bạn trai trên trang cá nhân sau một năm hẹn hò bí mật. Được biết, cả hai gặp nhau lần đầu tại Liên hoan phim ở Úc. Người đẹp 9x từng có giai đoạn yêu xa, hợp rồi tan do bạn trai ở nước ngoài. Diễm My 9X từng dành lời khen ngợi cho nửa kia: "Mặc dù công việc gia đình và công ty anh ấy rất bận rộn, nhưng anh ấy luôn dành thời gian để nói chuyện, hiểu được chia sẻ của tôi. Anh ấy rất tinh tế, chỉ cần tôi có chút buồn là sẽ hỏi thăm ngay. Tôi may mắn khi có một người như vậy bên cạnh để an tâm hơn khi tập trung vào công việc".

Tháng 12/2022, người hâm mộ vỡ òa khi Diễm My 9X chia sẻ hình ảnh được bạn trai doanh nhân cầu hôn trên khinh khí cầu ở Melbourne (Úc). Được biết, cả hai đang lên kế hoạch cho đám cưới nhưng chưa tiết lộ thời gian cụ thể.

Diễm My và bạn trai đã đồng hành bên nhau được 6 năm

Tháng 12/2022, Diễm My hạnh phúc chia sẻ khoảnh khắc được Vinh Nguyễn cầu hôn trên khinh khí cầu