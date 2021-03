Diễm My 9X: "Lúc nào tôi cũng có bạn trai, chia tay người này là có người khác"

"1990" là dự án điện ảnh đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Nhất Trung. Bộ phim hội tụ 3 nàng thơ sinh năm 1990 đắt giá bậc nhất màn ảnh Việt: Ninh Dương Lan Ngọc, Diễm My 9X và Nhã Phương.

Trong phim, Diễm My vào vai Jessica Diễm, một phụ nữ trải qua nhiều đau khổ trong tình yêu và luôn cho rằng, phụ nữ hoàn toàn có thể sống độc lập mà không cần đàn ông. Tuyên ngôn của Jessica Diễm là: "Không đàn ông vẫn trông lộng lẫy".

Jessica Diễm yêu nhiều, vấp ngã nhiều nên tự tạo cho mình một vỏ bọc gai góc để che đậy trái tim mong manh bên trong. Cô là gương mặt truyền cảm hứng nổi tiếng, sở hữu riêng cho mình một chương trình truyền hình chuyên tư vấn và giải đáp các vấn đề tâm lý của giới trẻ và cộng đồng.

Dàn nữ chính: Ninh Dương Lan Ngọc, Nhã Phương, Diễm My và đạo diễn Nhất Trung tại buổi họp báo ra mắt phim 1990.

Diễn viên Diễm My 9X

Chia sẻ tại buổi họp báo về vai diễn này và cả chuyện đời mình để tạo nên nguồn cảm hứng cho đạo diễn "Cua lại vợ bầu", Diễm My nói: "Không chỉ nhân vật Jessica mà hình ảnh của My trên báo chí, mạng xã hội đều khác hoàn toàn với con người thật của My ở ngoài.

Nếu mọi người thấy My đi ăn hàng quán vỉa hè sẽ thấy My là cô gái rất tồ, mộc mạc, giản dị và cũng hơi khùng. Không lộng lẫy, không makeup, cũng đi dép lệt bệt, mặc đồ không ăn diện. My là cô gái như vậy. Nhưng trên phim ảnh, đạo diễn luôn lựa chọn My vào vai những cô gái nữ quyền, mạnh mẽ và "1990" cũng thế.

Vai Jessica trong 1990 cũng bộc lộ một số khía cạnh về con người My, một số tâm tư tình cảm của My. Tính cách tuy khác nhưng nội tâm là My trong đó.

Còn với tuyên ngôn "không đàn ông vẫn trông lộng lẫy" của nhân vật Jessica thì thật sự ngoài đời lúc nào My cũng có bạn trai. Chia tay người này là có người khác rồi. Đùa thôi, My cũng là người chung thủy lắm. (cười)

Jessica, nhân vật của My trong 1990 là một người rất độc lập. Không phải cô ấy không cần đàn ông mà cô ấy đã bị tổn thương quá nhiều. Gia đình của Jessica cũng tương tự như gia đình của My ngoài đời.

My yêu nhiều nhưng tin tưởng vào hôn nhân thì rất ít. Giống như Jessica, bị tổn thương nhiều nên không tin vào đàn ông, cũng không tin vào tình yêu. Cô ấy tin là một mình mình cũng hạnh phúc, tự sống, tự vui vẻ, không cần đàn ông bên cạnh. Đâu đó cũng có My trong quan điểm này".

Diễm My tại buổi họp báo ra mắt phim 1990.

Diễm My nói thêm: "Gia đình My không hạnh phúc. Ba mẹ ly dị từ lúc My rất nhỏ. My và mẹ sống với nhau. My là trụ cột gia đình. My một tay lo tất cả vì mẹ của My sức khỏe không tốt. Tâm lý của My lúc nào cũng phải cố gắng gồng mình, lúc nào cũng phải đặt ra mục tiêu trong cuộc sống và cứ thẳng đường mà đi, không chơi bời.

Lúc đi học, chỉ biết tập trung học để thi vào trường đại học danh giá nhất. Lúc tốt nghiệp xong thì tập trung vào đóng phim. Đóng phim xong về nhà, cứ liên tục như vậy, đôi khi My cảm thấy cuộc sống của mình một màu, không đi chơi với bạn bè, không cà phê coi phim gì hết.

Một khoảng thời gian, My đóng mình lại và chỉ tập trung cho mục tiêu đó. Cuộc sống của My quá đơn điệu và nó cũng ảnh hưởng lớn đến tính cách My trong con đường nghệ thuật.

Khoảng 5 năm trở lại đây, khi con đường nghệ thuật khởi sắc hơn, thành công hơn, có được thu nhập nhiều hơn từ quảng cáo thì cuộc sống của My mới dễ thở hơn. Từ đó, My mới mở lòng đón nhận mọi thứ.

Trước đây, My từng nghĩ không cần ai và lúc nào cũng phải gồng lên như vậy. Lúc nào cũng thấy cô độc, một mình. Cũng giống như Jessica, bên ngoài tỏ ra bất cần, lúc nào cũng ổn, mình là chỗ dựa cho người khác nhưng sâu bên trong, Jessica không ổn chút nào. Và đó cũng chính là My.

Thật sự mà nói, rất cám ơn bộ phim này, My tin rằng, những cô gái luôn cố gắng cho cuộc sống của mình thì sẽ có kết quả tốt đẹp. Ai cũng khó khăn cả nhưng hãy nghĩ những khó khăn đó là thử thách cho mình vượt qua để trưởng thành hơn.

My tin rằng, đây là bộ phim truyền cảm hứng cho phụ nữ ở mọi lứa tuổi khác nhau để sống bản lĩnh và đương đầu với mọi thử thách bằng cả trái tim mình".