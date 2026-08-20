Điểm mặt dàn "giang hồ mạng" thân thiết với Khá Bảnh: Kẻ vào tù, người đã qua đời

Từ vài sản phẩm âm nhạc và webdrama, Khá Bảnh, Phú Lê, Huấn Hoa Hồng...trở thành hiện tượng mạng, rồi sa ngã và vướng vòng lao lý.

Sau thông tin vợ chồng Huấn Hoa Hồng, vợ chồng Phú Lê bị bắt, cư dân mạng đào lại một khung hình trong tập phim chiếu trên Youtube "Chạm mặt giang hồ". Ở đó, Phú Lê, Dũng Trọc và Đường Nhuệ vào vai "anh lớn" đứng ra dàn xếp mâu thuẫn và bảo vệ đàn em.

Ngoài 3 đối tượng trên, bộ phim này còn có rất nhiều nhân vật cộm cán như: Dương Minh Tuyền; Lã Thúy Kiều, Khá Bảnh...đều là những "cỗ máy" hút tương tác một thời. Riêng Khá Bảnh từng được mời ở phần 2, do sau đó bị bắt nên đã bị cắt hình ảnh khi phim phát sóng.

Hiện nay, những người thủ vai chính trong webdrama Chạm mặt giang hồ phần lớn lâm cảnh tù tội. Bản gốc của tập phim, từng hút hàng chục triệu view, đã bị gỡ trên mọi nền tảng.

Những nhân vật cộm cán trong phim Chạm mặt giang hồ đều vướng vòng lao lý - Ảnh cắt từ phim

Khá Bảnh - 10 năm tù

Tháng 11/2019, Ngô Bá Khá (tức Khá "Bảnh") bị TAND thị xã Từ Sơn phạt 4 năm tù về tội Đánh bạc, 6 năm 6 tháng tù do Tổ chức đánh bạc. Tổng hợp hình phạt, Khá "Bảnh" phải thi hành 10 năm 6 tháng tù. Mức án này nằm trong khung hình phạt đề nghị 10-11 năm tù của VKSND thị xã Từ Sơn.

HĐXX nhận định Khá có nhân thân xấu; nhiều tiền án, tiền sự; phạm tội trong nhiều ngày, hưởng lợi số tiền bất chính lớn. Ngoài hình phạt tù, Khá bị phạt 30 triệu đồng.

Ngô Bá Khá tức Khá Bảnh

Tại tòa, Khá khai mới học hết lớp 7 và chỉ có nghề duy nhất là thợ mộc, ly hôn sau một năm làm đám cưới. Từ giữa tháng 1, Khá "mới biết đánh số lô, số đề" và một tháng sau bị bắt.

Khá và 5 đồng phạm đều khai nhận hành vi phạm tội đúng như truy tố. Trong lời nói sau cùng tại tòa, Khá mong HĐXX cho hưởng khoan hồng để sớm về với gia đình.

Dũng "trọc" - 42 tháng tù

Nhắc tới Dũng "trọc" trong giới "giang hồ mạng", không ai không biết bởi sự "nổi tiếng" của đại ca người Hà Đông này khi nhận Khá Bảnh làm con nuôi, còn Huấn Hoa Hồng gọi là thầy.

Năm 2021, TAND TP Hòa Bình tuyên phạt Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng “trọc”) 42 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Dũng “trọc” từng nhận Khá Bảnh làm con nuôi

Năm 2012, Dũng từng nổ súng gây náo loạn một vũ trường ở Hà Nội nên bị bắt. Sau khi ra tù, Dũng “trọc” trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội, gây chú ý bằng những phát ngôn gây sốc hoặc bắt người khác quỳ lạy.

Không chỉ nổi tiếng trên mạng xã hội qua các clip livestream, Dũng "Trọc" còn đóng MV và phim để đăng tải trên YouTube. Trong số phim Dũng "trọc" đã đóng, có bộ phim "Chạm mặt giang hồ" thu hút tới 60 triệu lượt xem trên YouTube; MV "Đời là thế thôi" có trên 130 triệu lượt xem.

Khởi tố vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều

Ngày 18/8/2026, Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố vợ chồng Phú Lê, Thúy Kiều cùng Phùng Thị Thanh và Nguyễn Thị Hương Lan để điều tra tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Trong số này, Phú Lê và Hương Lan bị tạm giam.

Bị can Kiều, Thanh, Hương Lan, Phú (từ trái qua) - Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, riêng giai đoạn 2021-2025, Công ty Thiên Phú của Kiều được xác định bán hàng nhưng không lập hóa đơn và không kê khai đầy đủ doanh thu. Hơn 107 tỷ đồng tiền bán hàng được chuyển vào nhiều tài khoản cá nhân của Kiều, Phú và người thân chứ không hạch toán vào sổ sách kế toán theo quy định.

Phú Lê từng có 2 tiền án với tổng 8 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Gây rối trật tự công cộng. Tháng 8/2020, Phú Lê cùng hai người khác bị khởi tố trong vụ hành hung người khác song TAND huyện Đan Phượng cũ đã đình chỉ vụ án do bị hại tự nguyện rút đơn. Anh ta được trả tự do.

Tháng 2/2025, Phú Lê tiếp tục bị Công an Hà Nội xử phạt hành chính do dàn dựng cảnh đánh bạc dưới hình thức "xóc bầu, tôm, cua, cá", đăng lên mạng xã hội để "câu" lượt xem và tương tác.

Khởi tố vợ chồng Huấn Hoa Hồng

Ngày 15/8/2026, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, các quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 5 bị can, gồm: Bùi Xuân Huấn, Hoàng Ngọc Cường (Tổng giám đốc Công ty CP sản xuất và thương mại Chara), Trương Thị Thương (Giám đốc Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Tam Đại Mộc), Phạm Thị Ngọc Linh (vợ Bùi Xuân Huấn, chủ hộ kinh doanh Phạm Thị Ngọc Linh) và Kiều Thị Hồng (vợ Hoàng Ngọc Cường).

Trong đó ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Xuân Huấn về tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Khoản 3, Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bị can Bùi Xuân Huấn (đứng giữa) tại cơ quan công an - Ảnh: BCA

Mở rộng điều tra, ngày 14/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Huấn về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khác của Bùi Xuân Huấn và các nghi có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định đồng thời thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước, người bị hại.

Hoàng tử gió tử vong

Báo Công an nhân dân đưa tin, khoảng 19h ngày 5/10/2021, bạn của Hoàng Đức Nhân (tức Hoàng tử gió) phát hiện thi thể của Nhân tại một căn hộ chung cư cao cấp. Theo bạn của Nhân thì trước khi tử tự, Nhân mới đến chơi ở căn hộ được 2 ngày. Khoảng 19h ngày 5/10, trong lúc 2 người bạn của Nhân đi ra ngoài mua đồ thì Nhân treo cổ tự tử ở cửa phòng ngủ.

Sau đó, Công an huyện Gia Lâm đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự, Viện KSND khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân nạn nhân tử vong. Bước đầu, cơ quan chức năng chưa phát hiện thấy có thư tuyệt mệnh hay di vật gì liên quan đến việc Hoàng Đức Nhân chuẩn bị trước cho việc tự tử.

Chuyên gia tài chính Phạm Tuấn

Sau khi Khá Bảnh, Dũng Trọc lần lượt vướng vòng lao lý, Phạm Tuấn là "người anh em" hiếm hoi còn sót lại vẫn nổi tiếng trên mạng. Hiện nay, Phạm Tuấn sở hữu 2,6 triệu người theo dõi trên TikTok và gần 200 nghìn lượt Follower trên Facebook cá nhân.

TikToker Phạm Tuấn là người em thân thiết với Khá Bảnh - Ảnh: FBNV

Năm 2020, Phạm Tuấn là một trong các thủ lĩnh chuỗi mạng lưới đa cấp Wefinex, nền tảng cá cược nhị phân từng bị Công an TP.HCM cảnh báo có dấu hiệu lừa đảo.

Năm 2021, Phạm Tuấn được bổ nhiệm là đại lý ủy quyền duy nhất của BitcoinDefi tại miền Bắc.

Hiện nay, Phạm Tuấn thường mở lớp dạy về tài chính, cách xây kênh cá nhân để làm giàu trên mạng xã hội. Mỗi bài viết thường thu hút hàng nghìn lượt xem và yêu thích.