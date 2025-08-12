Điểm đến duy nhất của Việt Nam lọt danh sách Travellers’ Choice 2025 của nền tảng du lịch Mỹ: Liền kề "vịnh Hạ Long trên cạn", sở hữu loạt kỷ lục

Ngày 10/8/2025, Sở Du lịch Ninh Bình vui mừng thông báo: Chùa Bái Đính, quần thể tâm linh nổi tiếng tại Ninh Bình, đã trở thành điểm đến duy nhất của Việt Nam lọt vào danh sách Giải thưởng Travellers’ Choice 2025 do TripAdvisor - nền tảng du lịch hàng đầu thế giới - trao tặng.

Không chỉ nhận danh hiệu "điểm đến nổi bật" kèm "tích xanh" xác thực, chùa Bái Đính còn nổi bật với lượng đánh giá vượt trội trong hơn 8 triệu hồ sơ đề cử toàn cầu. Đây là sự công nhận quốc tế về chất lượng trải nghiệm, giá trị văn hóa và tâm linh của địa danh này, đồng thời mở đường cho mục tiêu lọt vào top 1% điểm đến hàng đầu thế giới với giải thưởng Best of the Best.

Chùa Bái Đính nằm trong Quần thể danh thắng Tràng An - di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận năm 2014. Đây là một phần quan trọng của cố đô Hoa Lư, Ninh Bình, nơi từng là vùng đầm lầy hoang sơ.

Sự thay đổi kỳ diệu này gắn liền với tên tuổi doanh nhân Nguyễn Xuân Trường - Chủ tịch Tập đoàn Xuân Trường. Nhờ tầm nhìn chiến lược, ông Trường đã biến đầm lầy thành danh thắng hút khách, góp phần đưa Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch quốc gia với 10 triệu lượt khách hàng năm.

Quy mô chùa Bái Đính khiến du khách trầm trồ: Đây là trung tâm Phật giáo lớn nhất Đông Nam Á, với kiến trúc độc đáo kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Chùa gồm hai phần: chùa cổ và chùa mới, trải rộng trên diện tích hàng trăm hecta. Nổi bật là Tượng Phật Di Lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á, hành lang La Hán dài nhất châu Á với 500 tượng đá, và Tháp Chuông cao nhất Việt Nam. Khu vực Tam Quan, Điện Tam Thế, Điện Pháp Chủ... được chạm khắc tinh xảo, mang đậm giá trị lịch sử và văn hóa Phật giáo.

Du khách có thể tham quan bằng thuyền trên sông Sào Khê, ngắm cảnh núi non hùng vĩ, hoặc chiêm bái các bảo vật quý như bộ tượng Tam Thế Phật nặng hàng tấn. Pho tượng Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi trên toà sen và niệm hoa sen ở Chánh điện trong điện thờ Pháp chủ của chùa đã được Trung tâm kỷ lục châu Á xác lập kỷ lục là Tượng Phật bằng đồng dát vàng lớn nhất cả châu lục. Tượng cao 10m, nặng 100 tấn bằng đồng nguyên chất dát vàng, đặt trên bệ cao 1,5m là một trong những biểu tượng của chùa Bái Đính

Không chỉ là điểm du lịch, chùa Bái Đính còn là nơi hội tụ giá trị tâm linh sâu sắc. Mỗi năm, đặc biệt vào mùa lễ hội đầu Xuân, hàng triệu lượt khách đổ về đây hành hương, cầu may mắn. Lễ hội chùa Bái Đính kéo dài từ mùng 6 tháng Giêng đến hết tháng 3 âm lịch, với các hoạt động rước kiệu, múa lân, hát chầu văn... thu hút du khách thập phương. Kết hợp với Quần thể Tràng An - Tam Cốc - Bích Động, nơi đây tạo nên hành trình khám phá di sản "kép" độc đáo, vừa thiên nhiên vừa văn hóa.

Sự phát triển của chùa Bái Đính góp phần thúc đẩy du lịch Ninh Bình bứt phá. Sau khi sáp nhập với Hà Nam và Nam Định, Ninh Bình sở hữu hệ thống tài nguyên phong phú: Chùa Tam Chúc (một dự án khác của ông Xuân Trường với diện tích 5.000 ha, đầu tư 11.000 tỷ đồng), Phủ Giầy, đền Trần... Tỉnh có hơn 5.000 di tích, 8 di tích quốc gia đặc biệt và 33 di sản văn hóa phi vật thể.

Các thắng cảnh của Ninh Bình liên tục lọt top bảng xếp hạng quốc tế: Top 4 "Kỳ quan thế giới dành cho những người không thích đám đông" (2024), Vườn quốc gia Cúc Phương - "Công viên hàng đầu châu Á" (World Travel Awards 2019-2024), và Tràng An được vinh danh tại Philip Kotler Awards.

Số liệu thống kê ngành du lịch 7 tháng đầu năm 2025 của tỉnh Ninh Bình ấn tượng với 14,7 triệu lượt khách (1,25 triệu lượt quốc tế), doanh thu đạt 13.340 tỷ đồng. Mục tiêu cả năm 2025 là 18 triệu lượt khách, khẳng định vị thế trung tâm du lịch tâm linh. Với giải thưởng Travellers’ Choice 2025, chùa Bái Đính không chỉ là niềm tự hào của Ninh Bình mà còn là biểu tượng du lịch Việt Nam, mời gọi du khách khám phá vẻ đẹp huyền bí của đất cố đô.

