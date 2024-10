Cụ thể, VinFast là hãng xe điện đầu tiên triển khai triệu hồi trong năm nay tại thị trường Việt với 5.912 xe do lỗi công tắc tổ hợp (Cần gạt tay trái). Chương trình triệu hồi diễn ra hồi tháng 3 năm nay, áp dụng với các xe được sản xuất, lắp ráp từ tháng 3/2023 đến tháng 12/2023.

Tiếp đến tháng 7/2024, VinFast tiếp tục triệu hồi 47 xe VinFast VF 6 Plus do công ty sản xuất lắp ráp từ 18/3/3034 đến 9/4/2024 do lỗi liên quan đến ống dẫn dầu phanh (vị trí tại cụm phanh trên bốn bánh xe).

VinFast đã phải tiến hành 4 đợt triệu hồi với hầu hết các mẫu xe điện từ đầu năm đến nay.

Cũng trong tháng 7, VinFast phải triệu hồi một đợt khác với 154 xe điện VF e34 và VF 5 Plus do công ty sản xuất lắp ráp từ tháng 9/2023 đến 11/4/2024 để kiểm tra và siết lại bu lông cố định tấm vỏ phía trên hệ thống lưu trữ năng lượng điện có thể sạc lại (REESS).

Đợt triệu hồi gần nhất của VinFast trong năm nay diễn ra vào tháng 8/2024 với 1.896 chiếc VinFast VF 8, VF 9 được sản xuất từ tháng 8/2024 đến tháng 3/2024 do lỗi liên quan túi khí.

Như vậy, chỉ tính từ đầu năm đến nay, VinFast đã tiến hành 4 đợt triệu hồi với hầu hết các mẫu ô tô điện được bán ra của hãng.

Thương hiệu xe điện thứ hai bị triệu hồi tại Việt Nam trong năm 2024 gọi tên Porsche với 95 xe, được sản xuất từ 19/3/2020 đến 25/9/2023 do lỗi ống dầu phanh có thể bị hỏng, nguy cơ mất an toàn.

Porsche cũng đã phải triệu hồi 1 đợt triệu hồi với gần 100 xe điện Taycan tại thị trường Việt Nam.

Cuối cùng là Audi với các mẫu e-tron GT và RS e-tron GT, số lượng 6 xe. Nguyên nhân triệu hồi xuất phát từ việc thay thế pin cao áp trên những mẫu xe này. Lỗi pin có thể dẫn đến hiện tượng đoản mạch, gây ra nguy cơ hỏa hoạn. Tất cả các xe trong diện triệu hồi tại Việt Nam đều được sản xuất từ ngày 9/1/2020 đến 16/2/2024.

Trong quá trình nghiên cứu, Audi AG đã phát hiện ra trên một số xe Audi e-tron GT và RS e-tron GT được sản xuất trong một khoảng thời gian cụ thể, các mô-đun của pin cao áp trên xe cần được kiểm tra và thay thế nếu cần thiết.

Audi e-tron GT.

Tất cả các xe trong diện triệu hồi đều được kiểm tra và thay linh kiện miễn phí, theo chương trình đã công bố và được giám sát bởi Cục Đăng kiểm Việt Nam.