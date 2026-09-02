Điểm danh các ngân hàng có khối tài sản trên 1 triệu tỷ đồng

Kết sổ bán niên 2026, đã có 8 ngân hàng ghi nhận tổng tài sản trên 1 triệu tỷ đồng, trong đó HDBank lần đầu vượt mốc này.

Vừa qua, các ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2026, qua đó hé lộ quy mô tổng tài sản của các nhà băng sau nửa đầu năm.

Đáng chú ý, một số ngân hàng đã nắm giữ tổng tài sản trên 1 triệu tỷ đồng, tiếp tục duy trì vị thế và năng lực cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng tại Việt Nam.

Dẫn đầu toàn hệ thống tiếp tục là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, MCK: BID, sàn HoSE) với tổng tài sản đạt hơn 3,44 triệu tỷ đồng (tính đến ngày 30/6/2026), tăng 3,3% so với đầu năm. Tiếp tục duy trì khoảng cách với các ngân hàng còn lại.

Xếp ở vị trí thứ hai là Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank, MCK: CTG, sàn HoSE) với tổng tài sản tính đến thời điểm cuối quý II/2026 là hơn 2,96 triệu tỷ đồng, tăng 7% so với thời điểm đầu năm.

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank, MCK: VCB, sàn HoSE) đứng ở vị trí thứ ba với tổng tài sản đạt gần 2,66 triệu tỷ đồng tính đến ngày 30/6/2026, tăng 8,8% so với thời điểm ngày 31/12/2025.

Cũng tính đến cuối quý II/2026, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, MCK: MBB, sàn HoSE) cũng ghi nhận tăng trưởng 7,3% so với đầu năm, lên mức hơn 1,73 triệu tỷ đồng.

Đáng chú ý, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, MCK: VPB, sàn HoSE) ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh nhất trong nửa đầu năm 2026.

Theo đó, tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của VPBank đạt hơn 1,5 triệu tỷ đồng, tăng 19,2% so với thời điểm ngày 31/12/2025. Trong đó, khoản cho vay ở mức hơn 1,14 triệu tỷ đồng, tăng 23%, đây cũng chính là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng tổng tài sản của VPBank.

Góp mặt trong nhóm tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng còn có 3 ngân hàng khác gồm Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, MCK: TCB, sàn HoSE), Ngân hàng TMCP Á Châu (MCK: ACB, sàn HoSE) và Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, MCK: HDB, sàn HoSE).

Cụ thể, tổng tài sản của Techcombank đạt hơn 1,27 triệu tỷ đồng tính đến ngày 30/6/2026, tăng 6,8% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, khoản cho vay khách hàng ở mức hơn 835.813 tỷ đồng; chứng khoán đầu tư hơn 179.944 tỷ đồng.

ACB cũng đã tiến sát mốc 1,1 triệu tỷ đồng khi tổng tài sản đạt gần 1,07 triệu tỷ đồng tại cuối quý II/2026, tăng 4,1% so với đầu năm.

Đáng chú ý nhất trong nhóm này là HDBank khi lần đầu tiên vượt mốc 1 triệu tỷ đồng tổng tài sản. Cụ thể, tổng tài sản của nhà băng này đạt khoảng 1,04 triệu tỷ đồng tính đến ngày 30/6/2026, tăng 12,1% so với cuối năm 2025.

Việc vượt mốc 1 triệu tỷ đồng đánh dấu bước tiến đáng chú ý của HDBank trong quá trình mở rộng quy mô hoạt động, đồng thời đưa ngân hàng này gia nhập nhóm các nhà băng có quy mô tài sản lớn trong hệ thống.