Hơn 43.000 tỷ đồng tài sản của Vingroup nằm ngoài Việt Nam: Doanh thu mới chiếm 2%, nhưng một khoản chi tăng gần 6 lần

Trong khoảng 221.920 tỷ đồng doanh thu từ khách hàng bên ngoài tập đoàn, thị trường Việt Nam đóng góp gần 98%, còn nước ngoài khoảng 2%.

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2026 đã soát xét của Vingroup, trong 6 tháng đầu năm, tại Việt Nam, Tập đoàn này ghi nhận 217.412 tỷ đồng doanh thu thuần bán cho bên thứ 3. Trong khi các khu vực khác bên ngoài Việt Nam đóng góp khoảng 4.509 tỷ đồng doanh thu.

Như vậy, trong khoảng 221.920 tỷ đồng doanh thu từ khách hàng bên ngoài tập đoàn, thị trường Việt Nam đóng góp gần 98%, còn nước ngoài khoảng 2%.﻿

Doanh thu nước ngoài thực tế vẫn tăng khá nhanh. Cùng kỳ năm 2025, con số này mới ở mức gần 2.998 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 6T2026 hơn 50%. Tuy nhiên, doanh thu tại Việt Nam tăng nhanh hơn, từ gần 125.841 tỷ lên hơn 217.411 tỷ đồng, tương đương gần 73%.﻿

Bởi vậy, dù doanh thu tuyệt đối từ thị trường quốc tế tăng thêm hơn 1.500 tỷ đồng, tỷ trọng đóng góp của khu vực này thậm chí giảm nhẹ từ khoảng 2,3% xuống 2%.﻿

Báo cáo còn cho thấy quy mô tài sản của Vingroup tại các thị trường ngoài Việt Nam đã lên tới 43.226 tỷ đồng tại ngày 30/6/2026, tăng gần 10% so với mức 39.280 tỷ đồng cuối năm 2025.

Khối tài sản này chiếm khoảng 3,7% tổng tài sản của Tập đoàn.

Một chuyển động lớn xuất hiện ở chi phí mua sắm tài sản cố định và xây dựng cơ bản tăng trong kỳ.

Tại Việt Nam, khoản này của Vingroup tăng từ khoảng 36.854 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025 lên 45.012 tỷ đồng trong cùng kỳ năm nay, tương đương mức tăng 22%.

Trong khi đó, tại các khu vực khác, con số tăng từ 458 tỷ đồng lên 2.722 tỷ đồng, tức gần gấp 6 lần.

Nếu năm ngoái nước ngoài chỉ chiếm khoảng 1,2% tổng chi mua sắm tài sản cố định và xây dựng cơ bản của Vingroup trong kỳ thì năm nay tỷ lệ đã lên khoảng 5,7%.﻿

Trong năm 2025, VinFast lần lượt đưa hai nhà máy ở nước ngoài vào hoạt động.

Nhà máy tại Tamil Nadu, Ấn Độ được khánh thành tháng 8/2025 với công suất ban đầu 50.000 xe/năm, có thể mở rộng lên 150.000 xe/năm. VinFast cho biết cơ sở này được định hướng không chỉ phục vụ Ấn Độ mà còn trở thành trung tâm xuất khẩu cho Nam Á, Trung Đông và châu Phi.

Bốn tháng sau, nhà máy Subang tại Indonesia đi vào hoạt động. Giai đoạn đầu, nhà máy có công suất 50.000 xe/năm, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 300 triệu USD. Trong các giai đoạn tiếp theo, VinFast dự kiến đầu tư tổng cộng hơn 1 tỷ USD và có thể nâng công suất lên 350.000 xe/năm.

Như vậy, riêng hai nhà máy VinFast ở Ấn Độ và Indonesia đã tạo ra năng lực sản xuất ban đầu khoảng 100.000 ô tô mỗi năm.

Trong khi năng lực sản xuất quốc tế được xây dựng khá nhanh, đầu ra hiện vẫn chủ yếu nằm tại Việt Nam.

VinFast công bố đã bàn giao 128.662 ô tô trên toàn cầu trong nửa đầu năm 2026. Riêng tại Việt Nam, lượng xe bàn giao đạt 115.916 chiếc. Các thị trường bên ngoài Việt Nam đóng góp khoảng 12.746 xe, tương đương gần 10% tổng lượng bàn giao﻿.